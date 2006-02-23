فيشر : اروپا توانايي مذاكرات با ايران را ندارد / برژينسكي: آمريكا براي پايان بن بست با ايران مذاكره كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يوشكا فيشر و زبيگينو برژينسكي در كنفرانس مربوط به روابط فرا آتلانتيك در مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك واشنگتن در سخنراني هاي جداگانه از آمريكا خواستند كه به جاي اينكه به اتحاديه اروپا اجازه داده شود كه با ايران درباره برنامه هسته اي آن مذاكره كند، خود مستقيما دخالت بيشتري دراين مذاكرات داشته باشد .

فيشر دراين سخنراني اظهارداشت كه "من تصور مي كنم خيلي مفيد باشد كه آمريكا واقعا (به اين تلاش ها) بپيوندد" .

وي افزود كه اگر ما با يكديگر براي حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران كار كنيم ، فرصت مناسبي براي ما خواهد بود و اين امر به اين معني است كه اقدام جدي از يك طرف براي تحت فشار قرار دادن ايران و ازطرف ديگر براي دادن پيشنهاد بزرگ به آنها انجام شود .

اين مقام سابق آلماني خاطر نشان كرد كه اروپا به اندازه كافي براي انجام اين كار قوي نيست، بنابراين ما نيازمند (دخالت )آمريكا هستيم .



فيشر كه از اكتبر سال 1998 تا نوامبر سال گذشته وزير امور خارجه آلمان بود در اين كنفرانس خاطر نشان كرد:" يك راه براي تشويق ايران براي شركت در مذاكرات ، دادن پيشنهاد عادي سازي كامل روابط و خودداري از تغيير رژيم در اين كشور اسلامي است."

برژينسكي ديگر سخنران اجلاس نيز كه از سال 1977 تا 1981 مشاور امنيت ملي جيمي كارتر رئيس جمهوري اسبق آمريكا بود، تصريح كرد "بعيد است كه بن بست با ايران حل شود، مگر اينكه روش متفاوتي اتخاذ شود".



وي افزود :" در ايران، ما در روندي درگير هستيم كه در آن دوستان اروپايي در حال مذاكره با ايراني ها هستند، اما ما(آمريكا) نيستيم؛ آنچه را كه با كره شمالي انجام مي دهيم با ايراني ها انجام نمي دهيم .



وي با اشاره به مذاكرات شش جانبه براي توقف برنامه هسته اي كره شمالي گفت :" ما درباره كره شمالي در يك چارچوب چند جانبه در مذاكرات شركت داريم ما اين نوع از مذاكرات درباره ايران انجام نشد.

برژينسكي گفت آمريكا نگران آست كه مذاكره مستقيم نظير آنچه كه با كره شمالي انجام شد به ايران مشروعيت بدهد."

مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا افزود :" يك سياست همزمان موجب شده است كه متحدان ما با ايران براي امتيازات بزرگ مذاكره كنند، در حالي كه ما در همان زمان در عرصه بين المللي آنها را محكوم مي كنيم و بودجه اي را براي بي ثباتي سياسي آنها تخصيص مي دهيم كه اين سياست موفقيت آميز نخواهد بود."