  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۶

هفته هشتم سری آ؛

ناپولی دیدار حساس برابر فیورنتینا را برد/فرصت صدرنشینی برای اینتر

ناپولی دیدار حساس برابر فیورنتینا را برد/فرصت صدرنشینی برای اینتر

تیم فوتبال ناپولی با پیروزی برابر صدرنشین رقابتهای سری آ ایتالیا خود را به گروه مدعیان نزدیک‌تر کرد و شانس صدرنشینی اینتر را نیز به وجود آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ناپولی شامگاه روز یکشنبه در چارچوب هفته هشتم رقابتهای سری آ ایتالیا میزبان فیورنتینا بود که برابر این تیم به پیروزی ۲ بر  یک دست یافت. لورنزو اینسینیه (۴۶) و گونزالو ایگواین (۷۵) زننده دو گل تیم ناپولی بودند. در تیم فیورنتینا هم نیکلا کالینیچ (۷۳) گلزنی کرد.

ناپولی با این برد ۱۵ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد. فیورنتینا نیز با ۱۸ امتیاز در صدر جدول باقی ماند. در صورتی که اینتر در دیدار یکشنبه شب برابر یونتوس پیروز شود جای این تیم را در صدر جدول خواهد گرفت.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه هفته هشتم سری آ به شرح زیر است:

* ساسولو ۲ - لاتزیو یک
* جنوا ۳ - کیه وو ۲
* ناپولی ۲ - فیورنتینا یک
* هلاس ورونا یک - اودینزه یک
* فروزینون ۲ - سامپدوریا صفر

کد مطلب 2943973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها