ناپولی دیدار حساس برابر فیورنتینا را برد/فرصت صدرنشینی برای اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ناپولی شامگاه روز یکشنبه در چارچوب هفته هشتم رقابتهای سری آ ایتالیا میزبان فیورنتینا بود که برابر این تیم به پیروزی ۲ بر یک دست یافت. لورنزو اینسینیه (۴۶) و گونزالو ایگواین (۷۵) زننده دو گل تیم ناپولی بودند. در تیم فیورنتینا هم نیکلا کالینیچ (۷۳) گلزنی کرد.

ناپولی با این برد ۱۵ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد. فیورنتینا نیز با ۱۸ امتیاز در صدر جدول باقی ماند. در صورتی که اینتر در دیدار یکشنبه شب برابر یونتوس پیروز شود جای این تیم را در صدر جدول خواهد گرفت.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه هفته هشتم سری آ به شرح زیر است:

* ساسولو ۲ - لاتزیو یک

* جنوا ۳ - کیه وو ۲

* ناپولی ۲ - فیورنتینا یک

* هلاس ورونا یک - اودینزه یک

* فروزینون ۲ - سامپدوریا صفر