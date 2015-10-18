گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کشاورز قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: امروز تولید در شرایط بسیار سختی انجام میشود لذا هر دستگاهی باید سهم خود را بهخوبی ایفا کند تا مشکلات بیشتر نشود.
وی افزود: گلایه بخش خصوصی این است که نباید شاغلان دستگاههای دولتی به تکلیف روزمره اکتفا کنند زیرا شرایط کنونی در تولید بهگونهای است که بدون کار جهادی و شبانهروزی نمیتوان امیدوار بود شرایط بهبود یابد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: اوضاع تولید در استان خوب نیست و باید همه کمک کنند تا تولیدکننده احساس آرامش بیشتری کند و فقط دغدغه کار و تولید داشته باشد.
کشاورز قاسمی یادآور شد: متأسفانه در شرایط کنونی بخشی نگری وجود دارد و سختیها بسیار است و اگر همه دستگاهها وارد کار نشوند مشکلات کاهش نخواهد یافت.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی انتظار ندارد قوانین در مورد آنها نادیده گرفته شود بلکه میخواهند از ظرفیتهای موجود برای کاهش مشکلات سرمایهگذاران و کارآفرینان استفاده مطلوب شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهار داشت: پیشگیری و آموزش در این بخش باید جدی گرفته شود تا تولیدکننده کمتر وارد مسائل حاشیه شود.
کشاورز قاسمی بیان کرد: بخش خصوصی ورود دستگاه قضایی در حوزه حمایت قضایی را دخالت نمیداند بلکه نیازمند حمایت است تا با آرامش بیشتری در اشتغال و کارآفرینی و تولید نقش داشته باشد.
عباسعلی درافشانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هم در این جلسه گفت: باید همه تلاش کنیم تا موانع دولتی در مسیر تولید برطرف شده و کارها با سرعت بیشتری اجرایی شود.
درافشانی بیان کرد: اگر بخواهیم رشد هشتدرصدی در اقتصاد محقق شود باید همه در کنار هم عزم جدی برای تقویت تولید داشته باشند در غیر این صورت شاهد بروز مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کارخواهیم بود.
وی نقش هیئتهای داوری در کاهش مشکلات قضایی تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت: با نگاه کارشناسی و حقوقی باید بتوانیم مشکلات تولید را کاهش داده و به سرمایهگذاران این عرصه کمک کنیم.
مجید آهنگریان رئیس کانون کارفرمایان قزوین هم در این جلسه گفت: بسیاری از مشکلات حقوقی در شعب حل اختلاف رسیدگی و حل میشود که این ظرفیت باید تقویت شود.
وی افزود: خوشبختانه در حمایت از تولید تصمیمات خوبی گرفتهشده و در خصوص توقیف اموال رویکرد تغییریافته و با برگزاری تورهای صنعتی و بازدید قضات از کارخانهها زمینه آشنایی بیشتر دستگاه قضایی با تولید فراهمشده که این روند به کاهش مشکلات حقوقی کمک خواهد کرد.
عبدالله آقا علیخانی معاون دادگستری استان قزوین هم در ادامه گفت: با تشکیل دبیرخانه هیئتهای داوری در اتاق بازرگانی قزوین گامهای خوبی در حمایت قضایی از تولید برداشتهشده است اما همچنان نیازمندیم تا این حمایتها تقویت شود.
معاون دادگستری قزوین تصریح کرد: با تشکیل مرکز داوری در اتاق بازرگانی قبل از وقوع اختلاف این مسائل بررسیشده و از تشکیل پرونده جلوگیری میشود.
وی اضافه کرد: تلاش میکنیم در این حوزه کار موازی صورت نگیرد و در محدوده قوانین و مقررات برای حمایت از تولید اقدام شود.
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