مقام آمریکایی: آزمایش موشک بالستیک ایران برجام را نقض نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد در دولت آمریکا امروز اعلام کرد که آزمایش موشک دوربرد بالستیک ایران نقض مفاد برنامه جامع اقدام مشترک تلقی نمی شود.

این مقام ارشد دولت آمریکا امروز در این باره اعلام کرد: آزمایش موشک دوربرد بالستیک ایران با برنامه جامع اقدام مشترک در تناقض نبوده، بلکه نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود.

مقام مذکور ادامه داد: واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا درباره این مسأله به تحقیق بپردازد.

بنا بر این گزارش، وی در ادامه افزود که حتی پس از روز اجرای توافق هسته ای ممنوعیت انتقال فن آوری هسته ای مرتبط با موشک های بالستیک به ایران به مدت ۸ سال باقی خواهد ماند.

هفته گذشته «حسین دهقان» وزیر دفاع ایران اعلام کرد که موشک دوربرد بالستیک «عماد» را با موفقیت آزمایش کرده است. به دنبال اعلام موفقیت آمیز بودن این آزمایش، مقامات امریکایی اعلام کردند که آزمایش موشکی ایران احتمالاً قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امینت را نقض کرده است.