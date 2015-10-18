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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۹

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد:

نیمه شمالی کشور گرمتر می‌شود/ ورود سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه

نیمه شمالی کشور گرمتر می‌شود/ ورود سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش دما در نیمه شمالی کشور طی ۲۴ ساعت آینده و ورود سامانه جدید بارشی ازعصر سه‌شنبه از غرب کشور خبر داد.

احد وظیفه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امشب ابرناکی، بارش باران و وزش باد در دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات البرز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور رخ می‌دهد.

به گفته وی، در این مدت در نقاط کوهستانی شمال شرق بارش برف دور از انتظار نیست، و کاهش دما در این روز در شمال شرق کشور قابل توجه است و از روز دوشنبه نیز افزایش دما در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز دوشنبه بارش پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد در جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان رخ خواهد داد و سه‌شنبه بعدازظهر نیز سامانه بارشی دیگری از غرب وارد کشور خواهد شد که از چهارشنبه با شمالی شدن جریانات ضمن تقویت سامانه بارشی، طی روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه در شمال غرب، غرب، مرکز، شمال، دامنه‌های البرز و به تدریج شمال شرق کشور بارش باران گاهی رعد و برق، وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وظیفه اظهار داشت: فردا آسمان تهران صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد، در پاره‌ای نقاط  غبار صبحگاهی است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با ۳ درجه افزایش نسبت به امروز به ۲۳ و ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.

کد مطلب 2944001

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