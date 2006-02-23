سفير عربستان در تهران: حد و مرزي براي گسترش روابط با ايران نمي شناسيم / كمك به فلسطين را افزايش مي دهيم/ استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق مسلم ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامه بن احمد السنوسي امروز با حضور در خبرگزاري مهر از بخش هاي مختلف خبرگزاري مهر ونيز تحريريه روزنامه انگليسي زبان تهران تايمز بازديد كرد و در جريان فعاليتهاي اين بخشها قرار گرفت.

سفير عربستان سعودي با تقدير از عملكرد خبرگزاري مهر، نقش رسانه هاي ايران و عربستان را در نزديك كردن هرچه بيشتر ملتهاي دو كشور و توسعه و تقويت مناسبات دوجانبه در همه سطوح مهم و تاثير گذار دانست.

السنوسي تصريح كرد كه ملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي احترام خاصي براي رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران آيت الله العظمي خامنه اي و مقام محترم رياست جمهوري ايران آقاي احمدي نژاد قائل است .

وي خاطرنشان كرد كه رويكرد عمومي پادشاهي عربستان درمورد ايران بر ضرورت توسعه و گسترش هرچه بيشتر روابط در تمام سطوح است و من به عنوان سفير كشورم ماموريت خود را بر اين محوريت قرار داده ام .

وي، جمهوري اسلامي ايران را كشوري بزرگ درجهان اسلام و داراي تمدني درخشان، قديمي، ريشه اي معرفي كرد و تقويت و گسترش روابط ميان ايران وعربستان را به نفع تمام جهان اسلام و عامل مهمي براي حل مشكلات و چالشهاي پيش روي آن دانست.

سفير عربستان، ديدار اخير آقاي احمدي نژاد با ملك عبدالله در جريان اجلاس فوق العاده سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در مكه مكرمه(16 و 17 آذر) را ديداري موفقيت آميز ، مفيد و نتيجه بخش توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد كه روابط دو كشور بيش از پيش در همه زمينه ها توسعه يابد.

السنوسي خاطر نشان كرد: خداوند را شاكريم كه رهبران دو كشور در بالاترين سطوح رويكرد توسعه و تقويت روابط را در پيش گرفته اند و ما به اين چشم دوخته ايم تا روابط دوجانبه به بهترين سطح خود برسد.

سفير عربستان با اشاره به اينكه جهان اسلام امروز با چالشهاي بزرگي روبرو است، توسعه و گسترش روز افزون روابط و نزديك شدن هر چه بيشتر ديدگاههاي رياض و تهران را براي مقابله و رويارويي با اين چالشها موثرخواند و تاكيد كرد كه هرچه سطح مناسبات و روابط ميان دو كشور بزرگ ايران وعربستان گسترش يابد، در نهايت به نفع تمام جهان اسلام خواهد بود.

السنوسي با مهم ارزيابي كردن نقش رسانه ها و مطبوعات در نزديك كردن ملتها و تقويت و گسترش روابط دولتها، نقش رسانه هاي ايران و عربستان را در اين زمينه مهم توصيف كرد.

وي تاكيد كرد: هرچند ما مخالف رويكرد انتقادي مطبوعات و رسانه ها نيستيم،اما رسانه ها نبايد از دايره عقلانيت و منطق خارج شوند و به مرز تعصبات، افراط گرايي، اتهام وارد كردن و ناسزاگويي كه قطعا خدمتي به منافع ملتها نخواهد كرد، وارد شوند.

سفيرعربستان درباره مسئله فلسطين گفت : ما هميشه از مردم فلسطين حمايت مالي كرده ايم و به اين حمايتها ادامه خواهيم داد و به خاطر مواضع خود درباره مسئله فلسطين، با آمريكا و غرب دچار مشكلاتي هم شده ايم، ما هرآنچه ملت فلسطين تصميم بگيرند، تاييد مي كنيم و هرگز در امور آنها دخالت نخواهيم كرد.

اسامه بن احمد السنوسي سفير عربستان سعودي در ايران

السنوسي با بيان اينكه مسئله فلسطين از اولويتهاي رياض و از خطوط قرمز ما شمرده مي شود، تاكيد كرد كه ايران وعربستان به عنوان دو كشور جهان اسلام قطعا به حمايتهاي خود از ملت فلسطين ادامه خواهند داد وكشورهاي اسلامي هم نبايد فلسطيني ها را تنها بگذارند.

سفير عربستان درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران تصريح كرد: عربستان همواره تاكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، حق دستيابي به فناوري صلح آميز را دارد و همواره اين حق ايران را مورد تاييد قرار داده است.

السنوسي تاكيد كرد: رهبران عربستان واقعا تمايل دارند تا روابط و مناسبات دوجانبه با ايران را روز به روز تقويت كنند و آن را به بهترين سطح برسانند، آنها از پيشرفت و شكوفايي و توسعه و رفاه ايران حمايت مي كنند.

مشروح گفتگوي مديرعامل خبرگزاري مهر و سفير عربستان سعودي در تهران به زودي منتشر خواهد شد.