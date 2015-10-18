لوکوموتیوران ناجی یوزپلنگ/نجات دو یوز از مرگ حتمی

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش در مسیر تهران مشهد، حسین زارعی لوکوموتیوران قطارمسافری مشهد تهران در نزدیکی ایستگاه جهان آباد، متوجه حیوانی بر روی ریل قطار می شود.

وی صحنه را این چنین توضیح می دهد: حدود ساعت ۹ شب در راه مشهد به تهران و نزدیکی ایستگاه جهان آباد بودیم که ناگهان بر روی ریل متوجه دو چشم شدم که در حال برق زدن بود. از آن جایی که میخکوب شده بود اول فکر کردیم گربه است اما جثه آن بزرگتر و کشیده تر از گربه های معمولی بود. سعی کردم با صدای بوق حیوان را بترسانم اما چون فاصله کم بود ترمز کردم و سرعت قطار کم تر شد، از طرفی پرژکتور قطار را که نور بسیار زیادی دارد برای چند ثانیه خاموش کردم. گویا این کار باعث شد که حیوان فرصت فرار پیدا کند. بعد که به محل رسیدیم دو یوزپلنگ را در کنار خط دیدیم که در حال فرار بودند. با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله موضوع را به مسئولان ایستگاه جهان آباد و اداره حفاظت محیط زیست جاجرم گزارش دادیم.

زارعی می افزاید: برای من زندگی تمام مخلوقات خدا ارزشمند است و به همین دلیل در تمام مسیرها تمام حواسم را به این جمع می کنم که در مسیر خط آهن، زندگی جانداری را نگیرم و خوشحالم که این بار زندگی یکی از با ارزش ترین حیوانات وحشی ایران را نجات دادیم.

هم چنین علی ساغری کمک لوکوموتیوران در این قطار می گوید: از قبل می دانستم که این منطقه یوزپلنگ دارد و درباره آن زیاد شنیده بودم. از طریق تلویزیون نیز بارها تصویر یوزپلنگ را دیده بودم اما این اولین باری بود که یوزپلنگ را از نزدیک می دیدم و خوشحالم که با آن برخورد نکردیم.

به گزارش مهر، جهان آباد در مرز استان های سمنان و خراسان شمالی واقع شده است. با توجه به گزارش های مهاجرت یوزپلنگ آسیایی بین مناطق مختلف که در جریان برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی به ثبت رسیده است و واقع شدن این منطقه بین پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی توران، این احتمال وجود دارد که این منطقه یکی از کوریدورهای یوزپلنگ آسیایی باشد.