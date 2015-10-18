کاهش نرخ سود بانکی قطعی شد/ وجود شرایط تحریم تا اوایل سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در جمع مدیران ارشد بانک سپه گفت: برای کمک به خروج از رکود نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک ها کاهش می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در بسته جدید اقتصادی خود با علم به اینکه بخشی از منابع نظام بانکی کشور در قالب مطالبات معوق درگیر است، با انجام اقداماتی سعی می کند بانک‌ها را برای اجرای سیاست‌های پولی دولت توانمند کند.

وی با اشاره به نقش نظام بانکی در کمک به اجرای سیاست خروج از رکود همراه با کنترل تورم، در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: اوایل هفته آینده به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اجزا و تفسیر بسته جدید اقتصادی دولت جهت خروج از رکود را برای مردم و بانک‌ها تشریح خواهیم کرد.

نوبخت اضافه کرد: براساس این بسته اقتصادی، برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی از ابزارهای پولی و مالی استفاده خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: در سیاست‌های پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل ۳ واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانک‌ها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه برای اداره بدون توافق هسته ای کشور هم برنامه داشتیم، تصریح کرد: دولت با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم و تغییر نرخ رشد اقتصادی از منفی ۷ درصد به مثبت ۳ درصد در سال گذشته، پیامی به طرف‌های مذاکره کننده مبنی بر تسلیم ناپذیری ایران در مقابل تحریم‌ها داد.

وی ادامه داد: با وجود رکود جهانی و کاهش منابع دولت از محل فروش نفت به خاطر پایین آمدن قیمت این محصول، آمارهای مقدماتی مرکز آمار در سه ماهه اول امسال نشان از مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور دارد.

سخنگوی دولت، تصمیم مجلس مبنی بر تصویب برجام را یک اقدام عاقلانه، سنجیده و درست در جهت همیاری با دولت خواند و افزود: فراموش نکنیم این برجام تأیید می کند، ایرانی که در ۴ قطعنامه گذشته از حق غنی سازی منع شده بود، با تصویب سازمان ملل و همه کشورهای طرف مذاکره در کنار لغو تحریم‌ها از حق غنی سازی برخوردار است.

نوبخت با بیان اینکه هیچ دغدغه ای برای اجرای این سند تاریخی نیست، اظهارداشت: شرایط مطلوبی فرا روی کشورمان بوده و در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی در رأس مقامات بلند پایه دیپلماتیک و اقتصادی به ایران سفر می کنند و آمادگی خود را برای توسعه همکاری های مشترک اعلام می کنند.

وی تأکید کرد: مجموعه دولت به این سرمایه گذاران اعلام کرده، زمانی با آنها حاضر به همکاری است که ضمن سرمایه گذاری مستقیم در کشورمان با انتقال تکنولوژی روزآمد، به ایران امکان حضور بیشتر در بازارهای جهانی بدهند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ما از چند روز آینده هم قادر به اجرایی کردن برجام هستیم، گفت: اما شرایط تحریم تا اواخر امسال و اوایل سال آینده در کشور وجود خواهد داشت و ما باید برای این مقطع زمانی برنامه داشته باشیم.

نوبخت به شرایط ویژه اقتصاد کشورمان اشاره کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت برای هر لحظه اقتصادی کشور برنامه داشته و نمی تواند اقتصاد را به حال خود رها کند.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد بسته اقتصادی جدید دولت، اقتصاد کشور را رو به جلو برده و ما شاهد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم باشیم.

وی با بیان اینکه دولت به بانک سپه اعتقاد کامل دارد، گفت: حضور بنده در بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی، نشان از اعتقاد دولت به این بانک دارد.

نوبخت خاطر نشان کرد: به لحاظ شایستگی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گرفت ۸ میلیارد دلار، معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به طرح تنظیم و مهار آب های مرزی کشور را در این بانک متمرکز کند.

وی افزود: تاکنون گردش مالی ۴ هزار میلیارد تومان از این منابع اجرایی شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان بقیه تا سه سال آینده از طریق بانک سپه عملیاتی خواهد شد.

همچنین سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه نیز با تأکید بر رویکرد برنامه محوری در این بانک، تصریح کرد: کلیه فعالیت‌های بانک براساس اولویت‌های راهبردی ۷ گانه ابلاغی وزارت اقتصاد و همچنین برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی و همسویی با سیاست‌های کلان دولت تنظیم شده است.

وی با اشاره به اقدامات این بانک در جهت خروج از بنگاه داری، تصریح کرد: بانک سپه تنها سهامدار چند شرکت فعال در تولید کالاهای استراتژیک نظیر سنگ آهن، سیمان، نفت، گاز، پتروشیمی، بخش نیروگاهی است.

تقوی نژاد افزود: شرکت‌های زیر مجموعه این بانک به لحاظ نسبت بازدهی و شفافیت همواره جزو ده شرکت برتر بورسی هستند.