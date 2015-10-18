لزوم مقابله با «تروریسم دولتی» در کنار مبارزه با «تروریسم تکفیری»

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر امروز یکشنبه در دیدار «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان با تأکید بر اصول ثابت، مستقل و غیرقابل تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تعامل سازنده در چارچوب تامین منافع مشترک و توجه به خطوط قرمز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده، می‌تواند زمینه شکل‌گیری فصل جدیدی از همکاری‌های همه جانبه را فراهم کند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، با یادآوری نقش تعیین‌کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جایگاه آلمان در اروپا، روابط دوستانه مبتنی بر احترام متقابل بین دو کشور را تامین کننده منافع و اهداف سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان عنوان کرد.

شمخانی اظهار داشت: در کنار همکاری‌های دوجانبه در حوزه سیاسی و اقتصادی، امکان افزایش رایزنی و تبادل اطلاعات بین دو کشور برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای به ویژه در مورد افغانستان، عراق و سوریه وجود دارد.

وی افراط گرایی و تروریسم را بزرگترین تهدید امنیتی جهان امروز عنوان و بر ضرورت شکل‌گیری اراده جهانی برای مقابله واقعی با ریشه‌ها، حامیان و تامین‌کنندگان جریان تروریسم تأکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، با یادآوری سرکوب خشونت‌بار مردم مسلمان فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین تجاوز غیرقانونی عربستان سعودی به یمن و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بی‌پناه گفت: مقابله با تروریسم دولتی که در سایه سکوت مجامع بین‌المللی از سوی برخی کشورها با غیرانسانی‌ترین روش‌ها در جریان است، باید در کنار مبارزه با تروریسم تکفیری مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران، ملاقات‌های انجام شده با مقامات عالی رتبه ایران را بسیار مفید و سازنده خواند.

وی با ابراز امیدواری در خصوص گسترش روابط همه جانبه بین ایران و آلمان، روابط تاریخی دو کشور را پشتوانه محکمی برای آغاز مناسبات جدید در فضای پس از برجام عنوان کرد.