به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي در جلسه شوراي مديران اين معاونت در خصوص طرح كنترل آلودگي هواي تهران و اظهار نظرهاي اخير مطرح شده در اين خصوص افزود: بناي ما در طرح كاهش، اين است هم ذي‌نفعان آن از دستگاه هاي دست اندر كار گرفته تا مردم و رسانه ها در قالب مباحث علمي و توضيحات شفاف كارشناسی در خصوص اين طرح آشنايي و اشراف كامل پيدا كرده و نسبت به لزوم اجراي آن متقاعد شوند.

وي با اعلام اين كه تمام اطلاعات و مستندات لازم را به منظور رفع ابهامات در اختيار وزارت كشور و پلیس قرار خواهيم داد، تأكيد كرد: از سر تكليف، تلاش خواهيم کرد تا تمام دستگاه هاي ذينفع را كاملاً اقناع و نکات مبهم را برطرف كنيم تا اين عزيزان با اعتماد و اطمينان كامل، در اجراي طرح مشاركت نمايند و در اين مسير، از پيشنهادات سازتده استقبال مي‌كنيم.

زمان اين كه به خاطر آلودگي هوا شهر را تعطيل كنيم گذشته است

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در اين ميان، نکته ای كه كاملاً روشن است، اين است كه از ادامه وضع موجود تحت هيچ عنوان استقبال نكرده و آن را تحمل نخواهيم نمود، اظهار كرد: اين كه سرنوشت مردم تهران و سلامتي 9 ميليون شهروند ساكن در اين كلان شهر را به تجويز نسخه‌ها و مصرف داروهایی که تاريخ آنها گذشته، گره بزنيم را به هيچ وجه نخواهيم پذيرفت.

مهندس تشكري هاشمي با بيان اين که زمان اين كه به خاطر آلودگي هوا، مدارس و ادارات را تعطيل كنيم، گذشته و به جاي تعطيلي شهر، بايد بساط چنين طر‌ح هاي پر هزينه و كم بازدهي را تعطيل كنيم، تصريح كرد: بايد به جاي چنين شيوه‌هايي كه تاريخ مصرف آن‌ها سپري شده، روش هايي كه از نظر علمي اثربخشي آنها اثبات شده را جايگزين كنيم.

وي با تأكيد بر اين كه تا وقتي آلودگي به طور كامل راه تنفس مردم اين شهر را مسدود نكرده، بايد دست به كار شده و اقدام كنيم، تأكيد كرد: تا چند هفته ديگر آلودگي هوای تهران به دليل وقوع پدیده اينورژن يا وارونگي دما تشديد خواهد شد و بايد سعي كنيم با مجموعه اقداماتي با همكاري و هماهنگي بين وزارت كشور، پليس و مديريت شهري كارها را به پيش ببريم.

ارائه توضيحات در خصوص «سامانه بارانه»

قبل از سخنان معاون شهردار تهران، مهندس علي فغاني مديركل مهندسي و ايمني ترافيك شهرداري تهران، گزارشي از اقدامات و فعالیت هایی که به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی از سوي مديريت شهري و ساير دستگاه هاي دست اندر كار در قالب «طرح استقبال از مهر» به عمل آمده، ارائه كرد.

در ادامه، دكتر مهدي وحدت كار معاون حمل و نقل بار و كالاي سازمان حمل و نقل و ترافيك، برنامه فاز اول مديريت نهادهاي باري تهران تحت عنوان «سامانه بارانه» را با تأكيد بر نحوه توزيع مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك را توضيح داد.

گفتني است، دكتر سيد وحید حسيني مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران نيز ضمن اعلام آمادگي كامل مديريت شهري و واحدهاي تحت پوشش آن، گزارشي از آخرين هماهنگي هاي به عمل آمده به منظور اجراي طرح كاهش را مطرح كرد.