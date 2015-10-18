تحویل ۱۵۲ خانه دوچرخه به محلات شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش با بیان این مطلب افزود: ۱۵۲خانه دوچرخه به محلات مناطق۲ ،۳ ،۴ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹ ،۱۲ ،۱۳ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۱ ،۲۲ تحویل داده شده است و شهروندان می توانند به طور رایگان اسفاده کنند.



وی استفاده رایگان از خانه های دوچرخه سواری را طی یک سال اول راه اندازی آن دانست و تصریح کرد: در حال حاضر استفاده از خانه های دوچرخه سواری رایگان است و از سال آینده براساس تنظیم لایحه در شورای شهر، تعرفه استفاده از این خانه ها تعیین می شود.



مدیر حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان می توانند جهت ثبت نام خانه های دوچرخه سواری به به سامانه بانک شهر به آدرس Bik.Tehran.ir جهت صدور کارت شهروندی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: صدور کارت شهروندی جهت استفاده از خانه های دوچرخه سواری یک ماه به طول می انجامد.