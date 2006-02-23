بازي بامداد گروه ترمه به نمايش گذاشته شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، در اين نمايشگاه كه با عنوان "بازي بامداد" برگزار مي گردد، چهره فيگور، حيوانات و طبيعت بي جان به تصوير كشيده شده است.

گفتني است؛ تكنيك هاي به كار گرفته شده توسط هنرمندان سياه قلم، تك رنگ، و مداد رنگي مي باشد.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي خانواده حاكي است : علاقه مندان جهت بازديد از نمايشگاه مذكور مي توانند در تاريخ ياد شده از ساعت 9 تا 19 به نگارخانه فرهنگسراي خانواده واقع در نارمك ميدان هلال احمر خيابان گلستان مراجعه كنند و يا جهت كسب اطلاع بيشتر، با شماره تلفن 77844574 تماس حاصل نمايند.