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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

بازي بامداد گروه ترمه به نمايش گذاشته شد

نخستين نمايشگاه گروهي نقاشي، كاري از گروه "ترمه"، به سرپرستي عليرضا محمد اسماعيلي، از تاريخ 9 تا 16 اسفندماه در نگارخانه فرهنگسراي خانواده برپاست.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، در اين نمايشگاه كه با عنوان "بازي بامداد" برگزار مي گردد، چهره فيگور، حيوانات و طبيعت بي جان به تصوير كشيده شده است.

گفتني است؛ تكنيك هاي به كار گرفته شده توسط هنرمندان سياه قلم، تك رنگ، و مداد رنگي مي باشد.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي خانواده حاكي است : علاقه مندان جهت بازديد از نمايشگاه مذكور مي توانند در تاريخ ياد شده از ساعت 9 تا 19 به نگارخانه فرهنگسراي خانواده واقع در نارمك ميدان هلال احمر خيابان گلستان مراجعه كنند و يا جهت كسب اطلاع بيشتر، با شماره تلفن 77844574 تماس حاصل نمايند.

 

کد مطلب 294408

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