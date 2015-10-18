به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در سخنانی اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر وجود نیروهای خارجی در عراق برای مبارزه با داعش را رد کرد.

بر اساس این گزاش، وی در این زمینه تصریح کرد: مبارزه با داعش در حال حاضر در تمامی نقاط کشور توسط خودِ عراقی ها در جریان است.

وزیر خارجه عراق با تأکید بر لزوم توقف حمایت های مالی از گروه تروریستی ـ تکفیری داعش، تصریح کرد: باید تمامی اقدامات در راستای ریشه کن کردن فکر تکفیری صورت پذیرد.

الجعفری با بیان اینکه ارتش، نیروهای مردمی، پیشمرگه و عشایر عراقی در مبارزه با داعش نقش بسزایی را ایفا کرده اند، اظهار داشت: این گروه ها در مبارزه با داعش تا به امروز دستاوردها و پیروزی های بسیاری را محقق کرده اند.

وزیر خارجه عراق با بیان اینکه خطر تروریسم تنها محدود به عراق نمی شود، گفت: اگر برای مبارزه با داعش حرکت جمعی صورت نگیرد، تروریسم به کشورهای دیگر نیز کشیده خواهد شد.

الجعفری در خصوص سیاست خارجی عراق در قبال کشورهای منطقه ای، اظهار داشت: سیاست خارجی عراق مبتنی بر تعامل با کشورهای منطقه و عدم دخالت در امور آنهاست.