امروز نقطه عطفی در توافق هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت امور خارجه انگلیس، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس امروز را روزی مهم در توافق هسته ای خواند.

هاموند در این باره گفت: ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) نقطه عطفی در توافق تاریخی به شمار آمده و به یک دهه مذاکره میان انگلیس، شرکاء ما و ایران پایان داد.

وی بدون توجه به ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران در ادامه افزود: توافق مذکور تضمین می کند که سلاح هسته ای فراتر از دسترسی ایران بوده و لذا منطقه امن تری را در عین ایجاد فرصت هایی برای ایران در روابط مجدد با جامعه بین المللی به وجود خواهد آورد.

در این راستا، کاخ سفید با انتشار بیانیه «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که وی دستور آغاز فرایند لغو تحریم های ایران را به عنوان بخشی از توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام صادر کرد.

گفتنی است سازمان بین المللی انرژی اتمی امروز با انتشار بیانیه ای از آغاز فرایند اجرای موقت پروتکل الحاقی مرتبط با توافق هسته ای توسط ایران خبر داد.