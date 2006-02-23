هند خواهان جداسازي برنامه هسته اي نظامي و غير نظامي خود است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي ،اين مقام عالي رتبه هندي با بيان اين مطلب افزود: با اين حال راكتورهايي كه در اين كشور به سرعت توليد مي شوند، به طورغيرنظامي در نظر گرفته نخواهد شد.

مشاور علمي نخست وزير هند چند ساعت پيش از برنامه ريزي " نيكولاس برنز" معاون وزير امور خارجه آمريكا براي ديدار با " شيهام ساران" وزير امور خارجه هند، به ايراد اين اظهارات پرداخت.

از سوي ديگر جرج بوش در آستانه سفر خود به هند از اين كشور خواست تا طرحي را براي جدا سازي تاسيسات هسته اي نظامي و غير نظامي خود آماده كند.

به گفته بوش اين اقدام از سوي هند برنامه هاي غير نظامي اين كشور را به يك روند كلي بين المللي وارد مي كند.

اظهارات رئيس جمهوري آمريكا يك هفته پيش از سفر وي كه از آن به عنوان نقطه عطفي در روابط دو كشور به شمار مي رود، مطرح مي شود.

ناظران و تحليلگران بر اين باورند كه توافق هسته اي و كمك هاي آمريكا در زمينه تكنولوژي هسته اي صلح آميز هند اصلي ترين دستور كار سفر بوش به هند خواهد بود.

بوش همچنين در اظهار نظر امروز خود از هند خواست تا برنامه هاي هسته اي غير نظامي خود را تحت پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل قرار دهد.