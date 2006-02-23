رقابتهاي دور دوم وزن 66 كيلوگرم كشتي آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي كه درسالن سيد رسول حسيني شهرساري جريان دارد، با انجام رقابتهاي وزن 66 كيلوگرم در نوبت صبح به پايان رسيد. نتايج رقابتهاي دور دوم وزن 66 كيلوگرم به شرح زير است :

دور دوم وزن 66 كيلوگرم :

حميد محمد نژاد (ايران) - مسعود مصطفي جوكار (ايران) (محمدنژاد دراين ديدارحريف خود را ضربه فني كرد)

يوني ميتسو تاتسوهيرو (ژاپن) 1- سيد جعفر قاسمي (ايران) 2

اصغر اردوخاني (ايران) صفر 6- نصرالله فدائي (ايران) 3

گاندرون گارزون (كوبا) 8 - عابد جعفر زاده (ايران) صفر

ايمان محمديان (ايران) 1- سياوش گودرزي (ايران) 3

مصطفي تقي لو(ايران) - انشاءالله حسيني (برگزار نشد)

آرشاك هايراپيتان (ارمنستان)5 - محسن بابائي (ايران) 7

مراد محمدي (ايران) - عليرضا نوائي (ايران) بدليل آسيب ديدگي مراد محمدي برگزار نشد .