به گزارش خبرنگار مهر، آندره پانادیچ معتقد است پرسپولیس امسال با مسائل عجیبی روبرو شده‌ است. اما این تیم چاره ای ندارد و باید به بازیهایش ادامه دهد تا روند نتیجه گیری اش مثبت شود و با روزهای بدش فاصله بگیرد.

مصاحبه دستیار اول برانکو ایوانکویچ را با خبرنگار مهر در زیر می‌خوانید.

* پرسپولیس شروع مجدد لیگ را با تساوی برابر صبا آغاز کرد. شما راضی بودید؟

- ما در بازی برابر صبا کاملا تیم برتر میدان بودیم. به خوبی توانستیم بازی را کنترل کنیم و به حریف موقعیت گلی در این بازی ندادیم. آنها توانستند تنها یک موقعیت روی یک ضربه ایستگاهی به دست آورند و که از آن نهایت استفاده را بردند. ما چندین موقعیت از دست دادیم که باید از آنها به خوبی استفاده می‌کردیم تا هر سه امتیاز را به دست می‌آوردیم که متاسفانه اینگونه نشد.

* اتفاقی که برای هادی نوروزی افتاد در عملکرد بازیکنان چه تاثیری داشت؟

- همه ما به شدت از درگذشت هادی عزیز ناراحت هستیم و این موضوع یک وضعیت ناراحت کننده را برای ما ایجاد کرده است. برای ما بسیار سخت است که بخواهیم بدون او به میدان برویم. اما ما باید به راهمان ادامه دهیم تا با کسب نتایج خوب هادی را خوشحال کنیم. زیرا خود هادی نیز با جان و دل برای موفقیت پرسپولیس تلاش می‌کرد.

* نداشتن روحیه مطلوب چه تاثیری بر عملکرد فنی بازیکنان داشت؟

- به هر حال آنها کاپیتانشان را از دست دادند. با این حال بازی خوبی را برابر صبا به نمایش گذاشتند و تنها در کسب نتیجه و امتیاز بدشانس بودند.

* اخراج کاپیتان پرسپولیس در دقایق پایانی هم جزو اتفاقات خبرساز این بازی بود. تصمیم داور درست بود؟

- این یک تصمیم سخت‌گیرانه از سوی داور بود. زیرا داور نه تنها نباید به رضا نورمحمدی کارت قرمز می‌داد، بلکه اخراج بازیکن صبا نیز اشتباه به نظر می‌رسید. زیرا اگر هم مساله‌ای رخ داده باشد، یک کارت زرد کافی بود. ما در طول فصل بار‌ها به خاطر این اشتباهات بازیکنانمان را از دست دادیم.

* برانکو ایوانکوویچ از تصمیمی کمیته انضباطی در رابطه با محرومیت سوشا مکانی گرفته بسیار عصبانی بود. شما با برانکو هم عقیده هستید؟

- این یک تصمیم غیر قابل باور بود که کمیته انضباطی آن‌ را اتخاذ کرد. زیرا سوشا همراه تیم ملی در اردو بود و در دو بازی برابر عمان و ژاپن تیم ملی را همراهی می‌کرد. او پس از بازگشت از تیم ملی، ما را در بازی برابر صبا همراهی کرد. اما من نمی‌دانم که چرا او را در بازی برابر سیاه‌جامگان محروم کردند؟ این در حالی است که سوشا را به خاطر بازی جام حذفی محروم کرده‌اند. واقعا این یک موضوع خنده دار برای ماست.

* پرسپولیس به دلیل اشتباهات داوری و تصمیمات انضباطی بسیار متضرر شده است. نظر شما در این باره چیست؟

- من از شما سوال می‌کنم که چه اتفاقی اینجا می‌گذرد؟ من واقعا دلیل این ‌همه تصمیمات علیه پرسپولیس را نمی‌دانم. شما اگر می‌دانید علت این تصمیمات را بگویید تا ما هم مطلع شویم. زیرا در غیر این صورت فقط می‌توانیم به این شرایط بخندیم همین!

* امسال پرسپولیس لیگ را در شرایطی آغاز کرد که در اولین بازی چند بازیکنش را به دلیل حکم کمیته انضباطی در اختیار نداشت، در طول فصل اشتباهات داوری به این تیم لطمه زد، همچنین اخراج بازیکنان در بازی‌ها و مصدومیت‌های متعدد آنها و مطمئنا بدترین اتفاق هم درگذشت هادی نوروزی بود که رخ داد. با وجود این همه اتفاق، در مجموع این فصل را برای پرسپولیس چطور ارزیابی می‌کنید؟

- واقعا امسال اتفاقات عجیبی رخ داد. از تصمیمات و اشتباهات داوری گرفته که موجب شد تا ما چندین امتیاز را از دست بدهیم تا محرومیت زیاد بازیکنانمان به علت مسائل انضباطی و مصدومیت‌های متعدد و بدترین اتفاق هم درگذشت هادی نوروزی بود. اما با وجود تمام این مشکلات ما باید سخت کار کنیم تا بهتر از قبل ظاهر شویم و با کسب نتایج خوب راهمان را ادامه دهیم. ما باید سخت تلاش کنیم تا به آمادگی خوبی برسیم و با کسب پیروزی‌های متعدد شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم و به روز‌های خوبمان بازگردیم.

* بازی با سیاه‌جامگان را چطور می‌بینید؟

- بازی سختی را در مشهد پیش رو داریم. اما ما کاملا آماده هستیم تا این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم و سه امتیاز را کسب کنیم. هدف اولیه ما فعلا کسب سه امتیاز در بازی پیش رو سپس کسب پیروزی‌های متعدد است تا شرایطمان را بهبود ببخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و پرسپولیس در هفته نهم از پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۵ روز سه شنبه در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار خواهد شد.