مراسم بزرگداشت ناصر قربان نیا در خانه اندیشمندان علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر قربان نیا معاون پژوهشی دانشگاه مفید قم و استاد حقوق بشر که در فاجعه منا در لیست مفقودین قرار داشت، بنا بر اطلاع بعثه مقام معظم رهبری در سایت رسمی این نهاد، روز پنجشنبه ۹ مهر ماه در لیست شهدا قرار گرفت.

این استاد دانشگاه که دارای آثار علمی فراوانی در حوزه های حقوق بشر، حقوق عمومی و بین الملل بود، خدمات بزرگی را در عرصه علم کشور برداشت.

در مراسم بزرگداشت این مرحوم که درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود مصطفی محقق داماد، مجتهد، حقوق‌دان، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کند.

این مراسم امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه) ساعت ۱۸ برگزار می شود.