  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

امروز برگزار می شود؛

مراسم بزرگداشت ناصر قربان نیا در خانه اندیشمندان علوم انسانی

مراسم بزرگداشت ناصر قربان نیا در خانه اندیشمندان علوم انسانی

مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا، استاد فقید حقوق بین‌الملل و بشر دانشگاه مفید در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر قربان نیا معاون پژوهشی دانشگاه مفید قم و استاد حقوق بشر که در فاجعه منا در لیست مفقودین قرار داشت، بنا بر اطلاع بعثه مقام معظم رهبری در سایت رسمی این نهاد، روز پنجشنبه ۹ مهر ماه در لیست شهدا قرار گرفت.

 این استاد دانشگاه که دارای آثار علمی فراوانی در حوزه های حقوق بشر، حقوق عمومی و بین الملل بود، خدمات بزرگی را در عرصه علم کشور برداشت.

در مراسم بزرگداشت این مرحوم که درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود مصطفی محقق داماد، مجتهد، حقوق‌دان، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کند.

این مراسم امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه) ساعت ۱۸ برگزار می شود.

کد مطلب 2944392
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه