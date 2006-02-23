به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در پيام آيت الله مكارم شيرازي چنين آمده است: اهانت شديد وتخريب بارگاه ملكوتي عسكريين(ع) آلاف التحيه والشنا در شهر سامرا موج عظيمي از غم و اندوه ايجاد كرد وهمه شيعيان جهان بلكه عموم مسلمين و آزادگان دنيا را در غم واندوه عميقي فرو برد.

به نظر مي‌ رسد اين توطئه ادامه توطئه اهانت به ساحت قدس پيغمبر اكرم(ص) باشد مخصوصاً اشغال‌گران و دشمنان عراق بعد از شكست در انتخابات آن كشور براي ايجاد جنگ داخلي دست به اين جنايت عظيم زده‌اند.

شيعيان جهان و عموم مسلمين بايد هوشيار باشند وتسليم توطئه‌هاي دشمن نشوند، به يقين همانگونه كه در توطئه اول با واكنش شديد جهان اسلام روبرو شدند در اين توطئه نيز محكوم به شكست مفتضحانه خواهند بود.

ما اين جنايت عظيم را قوياً محكوم مي‌كنيم و حفاظت از اعتاب مقدسه ومجازات شديد عاملان را از دولت عراق خواهانيم و يقين داريم در اسرع وقت آن بارگاه ملكوتي، به كوري چشم دشمنان اسلام با شكوهتر از سابق برپا خواهد شد و سبب همبستگي و اتحاد بيشتر عاشقان مكتب اهل بيت (ع) خواهد بود.