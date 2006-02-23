۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

به دنبال شيوع آنفلوآنزاي مرغي ؛

مصرف مرغ در قطارهاي هند ممنوع شد

با توجه به شيوع آنفلوآنزاي مرغي در جهان و هندوستان ، دولت هند پذيرايي مرغ و تخم مرغ از مسافران قطارهاي محلي را ممنوع اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، " چاينا ويو " اعلام كرد:  مقامات هندوستان به منظور جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري آنفلوآنزاي مرغي به دليل احتمال آلودگي هاي هنگام حمل و نقل و پخت ، مصرف آن را در تمام خطوط راه آهن و قطارها ممنوع كرد.

اين ممنوعيت شامل مراكز توريستي اين كشور نيز مي شود و به منظور رعايت حال عموم مردم انجام شده است.

از آنجا كه اين عفونت از طريق تماس با مرغ و تخم مرغ قابل انتقال است امكان دارد كاركنان رستورانها در زمان كار آلوده شوند و اين آلودگي از طريق ظروف يا وسايل و راههاي ديگر به مسافران انتقال يابد.

در ضمن به گردشگراني كه قصد مسافرت به اين كشور را دارند نيز هشدار داده شده حتي الامكان از مصرف مرغ و تخم مرغ تا اطلاع ثانوي خودداري نمايند.

