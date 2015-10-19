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۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

پس از نشست امروز ؛

کمیته فنی فدراسیون فوتبال خاکپور را در تیم امید ماندنی کرد

کمیته فنی فدراسیون فوتبال خاکپور را در تیم امید ماندنی کرد

اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال پس از نشستی که با مدیر و سرمربی تیم امید داشتند به جمع بندی رسیدند تا محمد خاکپور به عنوان سرمربی به فعالیتش در این تیم ادامه دهد. وی قبل از این استعفا کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی محصص درخصوص جلسه کمیته فنی فدراسیون که امروز دوشنبه با حضور محمد خاکپور و حبیب کاشانی برگزار شد گفت: از ابتدا قرار نبود خاکپور از جمع ما جدا شود و این حواشی است که به هر حال به وجود می آید و متاسفانه فقط در فوتبال ما این اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: قرار است فریدون معینی به عنوان سخنگوی کمیته فنی صحبت هایش را در این مورد مطرح کند.

فریدون معینی نیز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد محمد خاکپور به عنوان سرمربی تیم امید به فعالیتش ادامه خواهد داد.

معینی در این مورد گفت: در جلسه ای که با حضور آقای کاشانی و خاکپور برگزار شد در مورد مسائل مختلف تیم امید صحبت کردیم و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که محمد خاکپور به عنوان سرمربی به فعالیتش در تیم امید ادامه دهد.

محمد خاکپور و حبیب کاشانی پس از حضور در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال در نشست جداگانه ای با علی کفاشیان رئیس فدراسیون شرکت کردند تا مسائل مختلف این تیم را بررسی کنند.

کد مطلب 2944457

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