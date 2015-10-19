رونمایی از رادار «فتح ۱۴» و انجام عملیات پهپادی نزاجا/ پرواز RF۴

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش مشترک ارتش با عنوان «محرم» از صبح امروز دوشنبه در منطقه وسیعی از غرب و شمالغرب کشور در حال برگزاری است.

در این رزمایش نیروی زمینی و هوایی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) به انجام عملیات پرداخته و همچنین یگان‌هایی از سپاه، بسیج و مرزبانی نیز در آن حضور دارند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی از جدیدترین پدافند هوایی ارتش در این عملیات با نام «فتح ۱۴» خبر داد و گفت: این رادار که توانایی کشف اهداف ریزپرنده در ارتفاعات بالا را دارد بردی معادل ۶۰۰ کیلومتر را داراست.

امیر کیومرث حیدری کنترل، تحرک بالا و اتصال به شبکه فرماندهی در زمانی کوتاه را از دیگر ویژگی های رادار پدافند «فتح ۱۴» عنوان کرد.

انجام عملیات پهبادی نیروی زمینی ارتش

وی همچنین از انجام عملیات پهبادی نیروی زمینی ارتش در رزمایش امروز خبر داد و گفت: این عملیات با هدف شناسایی و کشف تجهیزات دشمن و همچنین منطقه تجمع یگان ها با موفقیت انجام شد.

حیدری با اشاره به استفاده از پهبادهای با برد بلند در رزمایش محرم، گفت: همچنین در این رزمایش برای نخستین بار از سلاح نارنجک انداز با برد ۱۸۰۰ متر استفاده می شود که قدرت بالای انفجار و قابلیت حمل توسط نفر از ویژگی های این سلاح است.

جانشین نیروی زمینی ارتش انجام عملیات هلی برد توسط تیم های واکنش سریع نزاجا را از دیگر بخش های رزمایش محرم عنوان و تصریح کرد: این یگان ها با استفاده از تجهیزاتی نظیرموشک های هدایت شونده دهلاویه، رادارهای زمینی سیار، موشک آر پی جی ۲۹ با قابلیت نفوذ در زره، سلاح های تک تیرانداز، سلاح های انفرادی، انواع دوربین های حرارتی سبک، رادارهای زمینی سیار، نارنجک انداز۴۰ میلیمتری، دوربین های حرارتی سبک و سلاح «ام. ۴» مرصاد به اجرای عملیات پرداختند.

شناسایی منطقه با هواپیماهای «آر. اف. ۴»

حیدری همچنین از انجام عملیات شناسایی منطقه توسط دو فروند هواپیمای «آر. اف. ۴» نیروی هوایی ارتش خبر داد و گفت: اجرای عملیات آتش سنگین توسط هواپیماهای نهاجا از دیگر بخش های رزمایش محرم است که برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: هواپیماهای ترابری سبک و سنگین، هواپیماهای شناسایی رهگیر، بالگردهای ترابری مسلح و تانک های صمصام و ذوالفقار از دیگر تجهیزاتی هستند که در رزمایش محرم مورد استفاده قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ محرم طی امروز و فردا در منطقه وسیعی از استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.