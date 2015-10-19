«فانوس خیال» سراغ «من او» رضا امیرخانی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد آذرنیا تهیه کننده «فانوس خیال» درباره این برنامه گفت: این برنامه که به مناسبت ماه محرم تولید شده است به رمان «من او» نوشته رضا امیرخانی پرداخته است که بخش های مهمی از فضای داستانی آن در ایام محرم در یک خانواده ایرانی می گذرد.

وی گفت: علی فتاح شخصیت اصلی داستان، زندگی خود را از دوران رضا خان تا زمان حاضر برای مخاطبان مرور می کند، کشف حجاب، از دست دادن پدر در ایام محرم، هیأت های عزاداری در محله، مهاجرت خواهر، جنگ، موشک باران، شهدا و... از جمله محورهای این داستان هستند.

این تهیه کننده رادیویی تأکید کرد: از آنجا که وقایع این داستان نیاز به فضاسازی های متعددی دارد، بنابراین شیوه تهیه کنندگی آن نسبت به برنامه های قبلی «فانوس خیال» متفاوت است.

آذرنیا در پایان گفت: فضای موسیقی این نمایش به دلیل قرار گرفتن شخصیت قصه در ماه محرم به سمت بازسازی موسیقی تاریخی آن دوران می رود که بیانگر حال و هوای عزاداری در آن روزگار بوده است.

«فانوس خیال» به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا و سردبیری، نویسندگی، پژوهشگری و اجرای ایوب آقاخانی، هر شب ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می شود.

«فانوس خیال» پیش از این در ماه مبارک رمضان به کتاب «مردی در تبعید ابدی» نادر ابراهیمی پرداخت.