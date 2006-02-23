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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۶

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

طرح نگهبان محله از ايام نوروز در خراسان رضوي اجرا مي شود

نگهبانان محله در ايام نوروز با همكاري ديگر بخش هاي انتظامي، نظم و امنيت خراسان رضوي و زائران حرم مطهر را تامين مي كنند.

 سرهنگ كاظم عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، افزود: نگهبانان محله كه توسط شركت هاي انتظامي آموزش ديدند با همكاري و هماهنگي پاسگاه محله در ايام نوروز فعال مي شوند، اين افراد مجهز به باتوم و چراغ قوه هستند.

وي در خصوص اقدامات انتظامي شب چهار شنبه سوري ،  گفت : تبعات اجتماعي شب چهارشنبه سوري بيش از مسائل امنيتي آن است البته نيروي انتظامي با افزايش تعداد گشت هاي ويژه و گشت هاي موتور سوار و خودرويي نسبت به تامين امنيت و آسايش شهروندان اقدام خواهد كرد.

معاون نيروي انتظامي خراسان رضوي با اشاره به كاهش شاخص هاي جرائم  در سال جاري ، افزود : سرقت هاي منزل 16 درصد، مغازه 33 درصد ، اتومبيل 32 درصد ، اماكن 7 درصد ، جيب بري 47 و بانك هم 75 درصد كاهش يافته است. 

کد مطلب 294458

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