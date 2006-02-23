طرح نگهبان محله از ايام نوروز در خراسان رضوي اجرا مي شود

سرهنگ كاظم عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، افزود: نگهبانان محله كه توسط شركت هاي انتظامي آموزش ديدند با همكاري و هماهنگي پاسگاه محله در ايام نوروز فعال مي شوند، اين افراد مجهز به باتوم و چراغ قوه هستند.

وي در خصوص اقدامات انتظامي شب چهار شنبه سوري ، گفت : تبعات اجتماعي شب چهارشنبه سوري بيش از مسائل امنيتي آن است البته نيروي انتظامي با افزايش تعداد گشت هاي ويژه و گشت هاي موتور سوار و خودرويي نسبت به تامين امنيت و آسايش شهروندان اقدام خواهد كرد.

معاون نيروي انتظامي خراسان رضوي با اشاره به كاهش شاخص هاي جرائم در سال جاري ، افزود : سرقت هاي منزل 16 درصد، مغازه 33 درصد ، اتومبيل 32 درصد ، اماكن 7 درصد ، جيب بري 47 و بانك هم 75 درصد كاهش يافته است.