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۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان:

اجرای امربه‌معروف‌ونهی‌از منکر را باید از ادارات آغاز کرد

اجرای امربه‌معروف‌ونهی‌از منکر را باید از ادارات آغاز کرد

گرگان - معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان، با بیان این که اجرای امربه‌معروف‌ونهی‌از منکر را باید از ادارات آغاز کرد، گفت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش عاشورائیان آمران به معروف و ناهیان از منکر در جمع خبرنگاران گفت: امر به معروف و نهی از منکر دو بال اسلام هستند و هرجامعه ای که به آن عمل کند از گناه و اشتباه مصون خواهد بود.

طهماسبی افزود: از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر در گلستان به خوبی استفاده کرده‌ایم و شوراهایی را در ادارات و نهادهای استان تشکیل داده ایم.

وی به اقدامات صورت گرفته در این حوزه اشاره و اظهار کرد: تاکنون همایش های مختلفی از جمله نخستین همایش سراسری نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی و همچنین همایش فرهنگ عاشورایی را در گلستان برگزاری کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: دو همایش برای گروه ها و هیئت های مذهبی برگزار کرده ایم و شورای امر به معروف و نهی از منکر را در تمامی شهرستان ها به همت ائمه جماعات آن شهرها تشکیل داده ایم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: همایش نقش رسانه و تبلیغات در عمل و احیای این فریضه الهی هم برگزار شده است.

طهماسبی تصریح کرد: برخی حدود این فریضه را تنها در کف خیابان ها می دانند اما ما باید این موضوع مهم را از ادارات و ارگان ها آغاز کنیم.

وی در ادامه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخت و گفت: این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده اما دولت اشکالاتی را به آن وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود این موضوع در گلستان در حال اجرا است و چه قانون باشد و چه نباشد وظیفه شرعی خود می دانیم که از این فریضه مهم حمایت کنیم.

کد مطلب 2944592

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