اشتباه بودن سياستهاي آمريكا و انگليس در خاورميانه و ضرورت بازنگري در آن

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت درباره سياستهاي اشتباه غرب در خاورميانه نوشت: زماني مي رسد كه براي شما بهترين كار اين است كه اعتراف كنيد راه خود را گم كرده ايد و عاقلانه ترين كار اين است كه بايستيد و در مسير پيش روي خود تجديد نظر كنيد.

" آدريان هميلتون" Adrian Hamilton نويسنده اين گزارش با اشاره به سردرگمي غرب در سياستهاي خود مي نويسد: چنين زماني براي سياست غرب (براي بازنگري و اصلاح اشتباهات) در خاورميانه فرا رسيده است. نبايد فقط به اشتباه بودن اين مسير اكتفا شود، بلكه مي توان در اين زمينه مذاكره هم كرد؛ به همين علت است كه ما هيچ ايده اي نداريم كه كجا مي رويم.

نويسنده در بخشي از مقاله خود به مسائل منطقه و از جمله فلسطين اشاره و خاطر نشان مي كند كه اسرائيل تصميم گرفته انتقال ماهيانه 50 ميليون دلار به تشكيلات خودگردان را براي تحت فشار قرار دادن " حماس" متوقف كند.اين در حالي است كه سازمان ملل اين مسئله را رد كرده ، آمريكا سكوت كرده و اروپا به نظر نمي رسد كه بداند بهترين راهي كه مي تواند در پيش بگيرد، چيست.

به گزارش مهر، نويسنده به نمونه ديگري از اشتباه بودن سياستهاي غرب اشاره مي كند و عراق را در اين زمينه مثال مي زند و مي نويسد: وضعيت امنيتي در اين كشور در حال تبديل شدن از بد به بدترين است.

وي با توجه به مشكلات روزافزون در عراق سوالاتي را مطرح مي كند از قبيل: آيا آمريكا خود را آماده مي كند كه در صورت عقب نشيني ممكن است چه اتفاقاتي در اين كشور صورت گيرد؟ آيا طرحي براي اين مسئله وجود دارد كه در صورت ورود اين كشور به جنگ داخلي چه اتفاقي خواهد افتاد؟

هميلتون در پايان به اين مسئله اشاره مي كند كه هيچ كس پاسخ به اين سوالات را نمي داند؛ مطمئنا لندن و نه واشنگتن هيچ كدام پاسخ اين سوالات را نمي دانند.

با توجه به مطلب اين روزنامه انگليسي بايد گفت كه كارشناسان و تحليلگران غرب به اين مسئله اعتراف دارند كه سياستهاي آمريكا و انگليس در خاورميانه اشتباه بوده و براي آنها بهتر آن است كه ار سياستهاي خود عقب نشيني كنند، آنها با اشتباهات خود منطقه را بي ثبات كرده اند و با دخالت در امور داخلي اين كشورها و از جمله ايران نه تنها به اهداف خود نمي رسند، بلكه ناتواني خود را زير سوال مي برند و از اين طريق اعتبار و حيثيت دروغين آنها در صحنه بين المللي خدشه دار مي شود.

اين در حالي است كه سياستهاي غرب نه تنها مردم كشورهاي خاورميانه بلكه مردم خود اين كشورهاي غربي را نيز عصباني كرده و كاهش محبوبيت " جورج بوش " رئيس جمهوري آمريكا و " توني بلر" نخست وزير انگليس گواه اين حقيقت است.