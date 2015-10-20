به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی های فناوری به سمت تولید و عرضه اسمارت فون هایی پیش می روند که تمامی نیازهای کاربرانشان را پاسخگو باشند. اما از سوی دیگر، نرم افزارهای متنوع و متفاوتی نیز وارد فناوری شده اند تا با داشتن امکانات جدید بتوانند نگاه های بیشتری را به خود جلب کنند.

کاربران اسمارت فون ها با استفاده از اپلیکیشن های مخصوص ویرایش عکس می توانند افکت یا حالات مختلفی را به تصاویر اضافه یا حذف کنند. یکی از اپلیکیشن هایی که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است، برنامه « InstaShape» است.

اپلیکیشن InstaShape، یکی از برنامه های جانبی برای شبکه اجتماعی اینستاگرام محسوب می شود که می تواند قابلیت های جدیدی را در اختیار کاربرانش قرار دهد. اینستاگرام، یکی از شبکه های محبوب اجتماعی مبتنی بر تصویر است. کاربران اینستاگرامی به دنبال بارگذاری تصاویر مختلفی در صفحه شخصی خود هستند تا بتوانند نگاه دوستان یا بازدیدکنندگان بیشتری را به خود جلب کنند.



اینستاگرام برای افرادی مانند هنرمندان یا عکاسان که به دنبال افزایش تعداد بازدیدکنندگان خود هستند، بسیار مهم بوده و چنین افرادی علاقه زیادی برای دیده شدن تصاویر و کارهایشان دارند. اپلیکیشن InstaShape، یکی از برنامه هایی است که به کاربران اجازه می دهد تصاویر خود را به بهترین شکل ویرایش کرده و تصویر متفاوتی را در اختیار داشته باشند که علاوه بر جذاب بودن بتواند نگاه مخاطبان بیشتری را با خود همراه کند.



برای مثال، کاربران این برنامه می توانند تصاویر را در کادرها و همینطور قالب های متفاوتی قرار دهند که بر جذابیت تصاویر بیافزاید. از دیگر ویژگی های این برنامه باید به برخورداری از ۳۰ افکت مختلف را اشاره کرد که می تواند باعث زیباتر شدن تصاویر شود.