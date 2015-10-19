اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد/پذیرش ۳۹ هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نتایج نهایی مربوط به کد رشته‌های تحصیلی متمرکز و فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در رشته‌های مصاحبه‌دار و شرایط خاص در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش رشته‌های جدید آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ است.

توکلی با اشاره به آمار پذیرفته شدگان در این مرحله گفت: ۳۹ هزار و ۳۷۳ نفر در این مرحله به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۷۳ نفر زن و ۲۱ هزار نفر مرد هستند. همچنین یک هزار و ۲۰۵ نفر معرفی شده رشته های خاص هستند که از این تعداد ۵۶۲ نفر زن و ۶۴۳ نفر مرد هستند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان نهایی ضرورت دارد ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد در خصوص تاریخ و مدارک مورد نیاز ثبت نام به پایگه اطلاع رسانی دانشگاهها و موسسات آموزشی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در صورتی که دانشگاه ها تاریخ مشخصی برای ثبت نام ارائه نکرده باشند پذیرفته‌شدگان می توانند در روزهای یکشنبه سوم آبان و دوشنبه چهار آبان ۹۴ به دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته محلهای مصاحبه دار و دارای شرایط خاص باید در روز یکشنبه سوم آبان ماه برای اطلاع از برنامه زمانی و سایر اقدامات دیگر حتما به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند.