به گزارش خبرنگار مهر، پهبد پورشبانان ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: تاکنون جایگاهی برای حوزه اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور دیده نمی‌شد و به‌طور بایسته و شایسته این امور موردتوجه برنامه نویسان قرار نمی‌گرفت.

وی بابیان اینکه برنامه‌های حوزه اجتماعی تاکنون متولی مشخصی برای خود تعریف نکرده بود، بیان کرد: رویکرد جدید سازمان بهزیستی این است که با ارتباط‌گیری با مسئولان و متولیان تأثیرگذار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بندی برای حوزه اجتماعی در برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

حوزه اجتماعی یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه کشور قرار گیرد

قائم‌مقام سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: دراین‌ارتباط تاکنون طرح‌هایی نوشته و جلسات زیادی نیز برگزارشده و امیدواریم مسیر به‌گونه‌ای پیش برود که حوزه پرمسئولیت و مهم اجتماعی به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه کشور قرار گیرد.

پورشبانان بیان داشت: سازمان بهزیستی همچنین اعلام آمادگی کرده که در صورت تشخیص دولت و مجلس به‌عنوان متولی حوزه اجتماعی امور را به دست بگیرد.

وی، پیشگیری از بروز معلولیت‌های جدید و آسیب‌های اجتماعی جدید را ازجمله سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: این سازمان اولویت خود را بر پیشگیری قرار داده است.

قائم‌مقام سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه در عصر جدید با پیشرفت علم و فناوری بروز معلولیت جدید نباید جایگاهی داشته باشد، عنوان داشت: با اولویت دادن پیشگیری هدف سازمان این است که دیگر شاهد تولد فرزند معلول نباشیم.

پورشبانان اضافه کرد: همچنین با اقدامات انجام‌شده این سازمان تلاش می‌کند تا از بروز آسیب‌های جدید اجتماعی جلوگیری کند.

توانمند کردن معلولان با ایزوله کردن به دست نمی‌آید

وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی به دنبال این است که جامعه هدف خود را توانمند ببیند، افزود: توانمند کردن جامعه هدف با ایزوله کردن به دست نمی‌آید بلکه به دنبال این هستیم که فرد معلول به‌عنوان مولد در جامعه امرارمعاش کند.

قائم‌مقام سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در این راستا ارتباطات وسیعی با حوزه‌های علمی کشور برقرارشده و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با دانشگاه‌ها منعقدشده است.

پورشبانان تأکید کرد: علاوه بر این سازمان بر این است که با حفظ ارزش‌های ملی و بومی از تجربه سایر کشور‌ها استفاده و تجربه‌های خود را نیز به آن‌ها منتقل کند.

وی با تأکید بر اینکه توانمندی جامعه هدف جز با توانمندی خود سازمان محقق نمی‌شود، بیان داشت: توانمندسازی سازمان نیز درگرو توانمندی کارکنان است.

قائم‌مقام سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این راستا جلسات زیادی با نمایندگان مجلس برگزارشده و آن‌ها نیز قول داده‌اند که طرحی در صورت نیاز به‌صورت دوفوریتی در خصوص احکام کارکنان بهزیستی در مجلس بررسی کنند.

پورشبانان برای تخصیص اعتبارات در سرفصل جاری صرفاً برای کارکنان بهزیستی به خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرد و گفت: هر میزان که استانداری در این زمینه اعتبار در نظر بگیرد سازمان دو برابر آن‌ها را تخصیص خواهد داد.