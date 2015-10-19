انجمن اولیا و مربیان نقش اتاق فکر مدارس را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی صبح دوشنبه در جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان شهرستان میامی در محل مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان، خانواده را به عنوان اصلی ترین واحد اجتماعی دارای کارکردهای مهم فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و اعتقادی دانست و افزود: خانواده در دین مبین اسلام جایگاه رفیعی دارد و بر اساس آموزه های دینی و اعتقادی مسلمانان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی همچنین به اهمیت جایگاه انجمن اولیا و مربیان در مدرسه اشاره کرد و افزود: این انجمن به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط در کانون مقدس خانه و مدرسه تلاش می کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی گفت: انجمن اولیا و مربیان شهرستان به دلیل پراکندگی روستاها فقط از شهر میامی و روستاهای نزدیک تشکیل شده است ولی امسال با رویکرد جدید اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس از تمامی مناطق شهرستان انتخاب خواهند شد.

صائمی با بیان اینکه جلسات انجمن اولیا و مربیان در مدارس به صورت منظم برگزار می شود، تصریح کرد: این انجمن با حضور نمایندگان اولیاء دانش آموزان هر مدرسه برگزار می شود و در مورد مسانل مختلف عمرانی، آموزشی و ... بحث و تبادل نظر می کنند.

وی تصریح کرد: جلسه انجمن اولیا و مریبان بهترین زمان برای رسیدگی به مشکلات مدرسه و نظارت بر رفتار معلمان است که خانواده ها می توانند با مدیران مدارس مطرح کنند.

کارشناس مشاوره انجمن اولیا و مربیان شهرستان میامی نیز در این جلسه با بیان اینکه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فعالیت بیشتر مردم در فضای مجازی مواجه هستیم، اظهار داشت:باید در مقابل تهدید هایی که در برابر دانش آموزان وجود دارد برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

علی بیگی گفت: باید با مثبت اندیشی با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم و تا زمانی که والدین و معلمان کنار دانش آموزان باشند می توانیم پیشرفت دانش آموزان در زمینه آموزشی و پرورشی را شاهد باشیم.

در پایان این جلسه اعضای جدید شورای انجمن اولیا و مربیان شهرستان میامی انتخاب شدند.