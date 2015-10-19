به گزارش خبرگزاری مهر، «مستند آ ۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پور روایتی تکان دهنده از اتفاقات زندگی سه دختر کرد سوری است که توسط یک داعشی مورد تجاوز قرار گرفته اند.

این فیلم آخرین اثر بهروز نورانی پور کارگردان مستند «جنایت در سکوت» است.

در این مستند مخاطب از نزدیک با دردها و رنج های این سه دختر نوجوان آشنا و با زندگی این خانواده در اردوگا آوارگان همراه می شود.

فیلمبرداری این مستند در اردوگاه آوارگان سوری در مرز ترکیه انجام شده و روند تولید این اثر بیش از یک سال طول کشیده است.

«آ ۱۵۷» در مرکز مستند سوره حوزه هنری تهیه شده است و قرار است اواخر آبان ماه از این اثر با حضور اهالی فرهنگ و هنر رونمایی شود.‌