اسماعیل حلالی در مورد شرایط این روزهای پرسپولیس به خبرنگار مهر گفت: پرسپولیس از ابتدای فصل خوب شروع نکرد، هم مشکل مدیریتی داشت و هم مشکل داوری، در اینگونه مواقع فشار شدیدی روی دوش بازیکن قرار می گیرد که به سادگی نمی توان از زیر آن فشار بیرون رفت.

وی در ادامه افزود: شاید نورمحمدی و سوشا مکانی هم به همین دلیل تحت فشار قرار گرفته اند و اگر در شرایط عادی باشند هرگز دست به چنین اقدام هایی نزنند آنهم در شرایطی که پرسپولیس این روزها بیشتر از همه تاریخش به تک تک بازیکنانش نیاز دارد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: خود من هم اینگونه بودم. به هر حال تحت فشار قرار داشتیم این سخته که بپذیری هم تیمی‌ات و بازیکن صمیمی تو شب برود بخوابد و صبح بلند نشود. این برای بازیکنی که دوست صمیمی هم بوده سخت است. بازیکن باید حتما بهترین تصمیم را بگیرد و باید خاطره خوبی از این یادبود به جا می‌ماند.

هافبک سابق تیم ملی ایران در ادامه تاکید کرد: مدیران پرسپولیس از چهار هفته نقل و انتقالات سه هفته‌اش را خواب بودند. آن روزها محمد نوری در بسیاری از مواقع پیش من بود، می‌دیدم با کاپیتان خودشان تماس نداشتند تا به عنوان بزرگتر کمک کند و تیم را برایشان جمع کندآنهم محمد نوری که همه کاره تیم بود.

وی در ادامه افزود: خود برانکو هم در ایران نبود، او هم رفته بود و بعد از نقل و انتقالات آمد، در حالیکه نقل و انتقالات ۷۰ درصد کار است بقیه فصل کلا ۳۰ درصد. مربی که نقل و انتقالات را ببرد لیگ را می برد اما خواب بودند.

هافبک پیشین پرسپولیس در پایان با اشاره به نقاط ضعف پرسپولیس گفت: بازیکنان جوان خوب رشد کرده‌اند اما هزینه رشد آنها را پرسپولیس می‌دهد که این اشتباه است، در تهران هم پاس‌های مستقیم برای مهاجمان در منطقه درگیری زیاد ارائه می‌شود که مهاجم را خسته می‌کند، ضمن اینکه از سمت راست که حمله می‌کنند، سمت چپ دفاع می‌شود و برعکس. این موارد به پرسپولیس لطمه می‌زند، باید این موارد حل شوند.