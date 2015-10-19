به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نائینی ظهر دوشنبه در همایش آینده پژوهی، فرهنگی و اجتماعی که در دانشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: امروزه موضوع فرهنگ و مسائل اجتماعی از امور مهم است و با حساسیت بیشتری باید دنبال شود.

نائینی بیان کرد: جایگاه فرهنگ در موضوعات اجتماعی همواره با چالش‌های فراوانی روبروست و شناخت عوامل تأثیرگذار و اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در ترسیم آینده مطلوب و حل مشکلات آینده کمک موثری باشد.

وی افزود: دانشگاه‌ها در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری دارند و در این راستا دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تلاش می‌کند به عنوان اولین مرکز دانشگاهی با راه اندازی دانشکده آینده پژوهی فعالیت‌های درخور توجهی انجام دهد.

نائینی تصریح کرد: تاکنون هشت دانشجو در رشته آینده پژوهی در مقطع دکتری برای اولین بار فارغ التحصیل شده‌اند و در بخش پژوهش این مرکز در تلاش است با برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های علمی گام‌های ارزشمندی بردارد.



وی گفت: هدف از برگزاری همایش آینده پژوهی بررسی و شناسایی اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی است تا بتوان برای مشکلات کنونی و آینده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه مدونی طراحی کرد.

در این مراسم حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس محلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار،، ایوب رحیمی معاون سیاسی، درافشانی معاون نیروی انسانی استانداری نیز حضور داشتند.