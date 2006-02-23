فرستاده چين فردا به تهران مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ليو جيانچائو سخنگوي وزارت امورخارجه چين امروز در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه معاون وزير امور خارجه كشورش براي آغاز مذاكرات سه روزه درباره برنامه هسته اي ايران فردا راهي تهران خواهد شد .

چين صبح امروز اعلام كرد كه هنوزجا براي كاهش مناقشه هسته اي بين ايران و كشورهاي غربي كه تهديد به اعمال تحريم عليه ايران كرده اند، وجود دارد.

بنابراين گزارش،لو گوژنگ Lu Guozeng معاون وزير امورخارجه چين از 24 تا 26 فوريه(4 تا 7 اسفند) از ايران ديدار خواهد كرد .

اين در حالي است كه خبرگزاري ريانووستي روزگذشته گزارش داد كه يك هيئت روسيه به رياست سرگئي كرينكو رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه نيز روز پنج شنبه براي ادامه مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران روانه تهران مي شود.