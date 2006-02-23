رشادت عشاير بسيجي چهارمحال و بختياري فراموش ناشدني است/ دولت مشكلات نيروهاي مسلح استان را در اين سفر برطرف مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سردار سرتيپ پاسدار مصطفي محمد نجار به هنگام ورود به شهركرد در گفتگو با خبرنگاران، در تشريح اهداف سفر به استان چهار محال و بختياري، ديدار با مردم شريف و عشاير سلحشور، به ويژه خانواده معظم شهيدان و ايثارگران، بررسي وضعيت نيروهاي مسلح و شركت در جلسه هييت دولت را از جمله اهداف سفر به استان چهارمحال و بختياري ذكر كرد.

وي افزود: استان چهارمحال و بختياري با تقديم بيش از 2400 شهيد نقش حساس و تعيين كننده اي در دفاع مقدس و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايفا نموده ا ست.

سردار نجار از بسيج عشايري بعنوان استوانه هاي پايداري ياد كرد و تصريح كرد: مردم شريف ايران هيچگاه خاطره جانبازي و رشادتهاي عشاير بسيجي اين خطه دلاور پرور را در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور فراموش نمي كنند.

وزير دفاع خاطرنشان كرد: امنيت و آرامشي كه اين استان از آن برخوردار است به بركت حضور فعال و همه جانبه جان بركفان سلحشوري است كه در دوران دفاع مقدس با حضور حماسي خود، افتخار و سربلندي آفريدند و امروز در ايجاد امنيت ،آباداني و توسعه كشور پيشتاز و تحول آفرين هستند.

سردار نجار در پايان تاكيد كرد: با تقويت بنيه رزمي ، ارتقا خدمات رساني به نيروهاي مسلح و رفع مسائل و مشكلات آنان در زمينه هاي مختلف شاهد حضور فعال ، پويا، و پرنشاط نيروهاي مسلح و بسيجيان دلاور در دفاع از حريم دين و ميهن باشيم .