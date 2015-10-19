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۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

سردار نقدی در تشییع ۲ شهید گمنام:

خون تمامی شهدای ما به گردن آمریکای جنایتکار است

خون تمامی شهدای ما به گردن آمریکای جنایتکار است

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه خون تمامی شهدای ما به گردن آمریکای جنایتکار است، گفت: ما حق همه این خونها را باز ستانده و امریکا را در جای خود می نشانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سر تیپ پاسدار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس که در مجتمع دانشگاهی مطهری بسیج برگزار شد با بیان اینکه درس شهادتی که امام حسین (ع) به ملت ما آموخت جوانان این مرز و بوم را به میدان جهاد فرستاد گفت: امروز ثمره خون شهدا موجب خواری و ذلت قدرت‌های شیطانی و ابزارهای رسانه‌ای آنان شده است.

سردار نقدی پیام شهدا را نترسیدن از دشمن و مسلح شدن به سلاح جهاد و شهادت عنوان و تصریح کرد:امروز دشمنان در تلاشند تا این سلاح راهبردی را از ما بگیرند و برای تحقق این هدف از تمامی ابزار و وسایل خود استفاده می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: راه امام حسین (ع) راه عزت ابدی است و ملت ایران این راه را یافته با افتخار ادامه می‌دهد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه خون تمامی شهدای ما به گردن امریکای جنایتکار است گفت: ما حق همه این خونها را باز ستانده و امریکا را در جای خود می نشانیم.

سردار نقدی در پایان با بیان اینکه تکفیری ها با هدایت امریکا پای در میدان تفرقه و مسلمان کشی گذاشته اند تصریح کرد: حضور جوانان ما در مراسم تشییع شهدا تجدید بیعت با ولایت است و اینکه بر عهد خود تا آخر ایستاده اند.

سردار جمشیدی فرمانده دانشگاه شهید مطهری بسیج نیز دراین مراسم اظهار داشت: شهدا با حضور خود چراغ هدایت دانشجویان برای دفاع از آرمان های اسلام، انقلاب اسلامی، امام (ره) و شهدا شدند.

وی پیام شهدا را لبیک به نایب امام زمان (عج) عنوان و تصریح کرد: پیام این شهدای والامقام ایستادگی، ثبات قدم، جهاد و شهادت بوده و بیانگر این است که تا ظلمی هست جهاد و مبارزه ی ما ادامه دارد.

سردار جمشیدی در پایان سخنانش گفت : امروز نیز همان کسانی که در زمان امام حسین (ع) تردید ایجاد کردند در پی ایجاد تردید و ابهام در باور و اعتقاد جوانان هستند؛ امروز شمشیرهای ما برای مبارزه با دشمن برهنه بوده و تا غروب استکبار از پا نخواهیم ایستاد.

کد مطلب 2944827

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