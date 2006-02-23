گزارش 300 صفحه اي عملكرد سازمان اطلاعات آلمان در عراق منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"هانس كريستين اشتروبله " از اعضاي حزب سبز در پارلمان آلمان در اين زمينه اظهار داشت: تاكنون بخش هايي از اين گزارش در رسانه هاي مختلف منتشر شده، اما امروز متن كامل آن در اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد.

احزاب اتحاد مسيحي و سوسيال دمكرات آلمان نيز اطلاعاتي در اين باره ارائه داده اند .

احزاب مختلف سياسي آلمان در نشست امروز پارلمان به بررسي دقيق اين گزارش خواهند پرداخت .

روزنامه زوددويچه سايتونگ و مجله خبري تصويري " پانوراما " در گزارشي تصريح كردند: " ارنست ارولو " هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاريهايي را در اين زمينه انجام داده اند .

يكي از مقامات امنيتي عاليرتبه آلمان كه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه زوددويچه گفت : اطلاعاتي به دست آمده كه در تاريخ 17 مارس 2003 ميلادي يعني 3 روز پيش از آغاز جنگ عراق دو آژانس خبري متعلق به سازمان اطلاعات آلمان به برخي منابع دست يافته اند .

از سويي ديگر مجله " فوكوس " در گزارشي نوشت : " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه سابق آلمان در تاريخ 16 دسامبر سال 2003 ميلادي در ديدار از امان اطلاعاتي را درباره نحوه عملكرد سازمان اطلاعات اين كشور ارائه داد .