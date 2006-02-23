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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

در پي افشاي نقش اين سازمان درحمايت از جنگ آمريكا؛

گزارش 300 صفحه اي عملكرد سازمان اطلاعات آلمان در عراق منتشر مي شود

در پي افشاي نقش سازمان اطلاعاتي آلمان در حمايت از جنگ آمريكا عليه عراق، گزارش 300 صفحه اي عملكرد اين سازمان امروز منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"هانس كريستين اشتروبله " از اعضاي حزب سبز در پارلمان آلمان در اين زمينه اظهار داشت: تاكنون بخش هايي از اين گزارش در رسانه هاي مختلف منتشر شده، اما امروز متن كامل آن در اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد.

احزاب اتحاد مسيحي و سوسيال دمكرات آلمان نيز اطلاعاتي در اين باره ارائه داده اند .

احزاب مختلف سياسي آلمان در نشست امروز پارلمان به بررسي دقيق اين گزارش خواهند پرداخت .

روزنامه زوددويچه سايتونگ و مجله خبري تصويري " پانوراما " در گزارشي تصريح كردند: " ارنست ارولو " هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاريهايي را در اين زمينه انجام داده اند .

يكي از مقامات امنيتي عاليرتبه آلمان كه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه زوددويچه گفت : اطلاعاتي به دست آمده كه در تاريخ  17 مارس 2003 ميلادي يعني 3 روز پيش از آغاز جنگ عراق دو آژانس خبري متعلق به سازمان اطلاعات آلمان به برخي منابع دست يافته اند .

از سويي ديگر مجله " فوكوس " در گزارشي نوشت : " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه سابق آلمان در تاريخ 16 دسامبر سال 2003 ميلادي در ديدار از امان اطلاعاتي را درباره نحوه عملكرد سازمان اطلاعات اين كشور ارائه داد .

کد مطلب 294483

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