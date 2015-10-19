۱۸ هزار پرستار بازنشسته شده اند/مجوز استخدام نیرو نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سیدحسن هاشمي ظهر دوشنبه در همايش نكوداشت مجريان برتر برنامه ارتقاء كيفيت خدمات هتلينگ در محل سالن مركز همايش‌هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران، ضمن قدرداني از دست‌اندركاران اين همايش اظهار داشت: اين همايش براي قدرداني از كساني است كه با ارائه تلاش و خدمات باكيفيت ضمن حفظ حقوق شهروندي احترام بيماران را نيز نگه دارند.

وي گفت: همانگونه كه هريك از ما انتظار داريم در مراجعه به مراكز درماني، خدمات مناسبي دريافت كرده و مورد احترام قرار گيريم. بيماران نيز همين انتظار را دارند و در اين صورت است كه مردم از عملكرد كادر درماني و بيمارستان‌ها راضي خواهند بود.

هاشمي با اشاره به جلسه روز گذشته هيئت دولت خاطرنشان كرد: در اين جلسه وزير ارشاد، با اعلام نتيجه یک نظرسنجی معتبر، وزارت بهداشت را به عنوان دستگاه اول در رضایت مردم و ارائه خدمات معرفی كرد.

وي افزود: به رغم تمام نامهرباني‌ها شاهد رشد عملكرد اين وزارتخانه در سه ماهه تابستان نسبت به سه ماهه بهار امسال بوده‌ايم.

وزير بهداشت با تاكيد بر لزوم مراقبت و نگهداری از اموال مردم در بيمارستان‌ها تصريح كرد: يكي از اشكالات دستگاه‌هاي دولتي عدم مراقبت از وسايل و تجهيزات است؛ حال آنكه اين وسايل بيت‌المال بوده و بايد دقت بيشتري در مراقبت و نگهداري از آنها داشته باشيم.

هاشمي تاكيد كرد: ما بايد در سيستم خود بايد مراقب اموال مردم باشيم و در هزينه‌كرد نگهداري از وسايل و تجهيزات درماني نهايت تلاش‌مان را به عمل آوريم.

وزير بهداشت، توسعه بخش اورژانس را گام بعدي برنامه ارتقا كيفيت خدمات هتلينگ نام برد و گفت: اورژانس به عنوان خط اول بخش درمان بايد به طور جدي مورد توجه باشد زيرا بسياري از مراجعات به بخش اورژانس است و بايد مجرب‌ترين پزشكان، پرستاران، نيروهاي خدماتي و امكانات و تجهيزات پزشكي در اين بخش ارائه شود زيرا علاوه بر ايجاد رضايتمندي در بيماران ارائه خدمات مناسب در اين بخش از بسياري از معلوليت‌هاي بعدي جلوگيري مي‌كند.

هاشمي درباره تأمين نيروي انساني گفت: بيمارستان‌ها مي‌توانند نيروي پرستار، كمک پرستار، بهيار و نيروهاي اتاق عمل خود را با مجوز دانشكده‌هاي پرستاري كه به زودي ابلاغ خواهد شد تأمين كنند؛ مشروط به اينكه از همان ابتدا اين نيروها را بورسيه كنند.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه مجوز استخدام وجود ندارد، خاطرنشان كرد: حدود ۱۸ هزار پرستار طی دو سال گذشته بازنشسته شدند و طبق قانون بايد به ازاي هر بازنشسته، يك نفر استخدام شود اما اين امر تاكنون محقق نشده بنابراين مراكز درماني مي‌توانند از طريق دانشكده‌هاي پرستاري كمبود پرستار را جبران كنند.

به گفته هاشمی، با اجراي طرح تحول سلامت حدود ۴ هزار نيروي متخصص در بيمارستان‌ها مستقر شده و همين تعداد نيز بزودي به كادر درماني كشور اضافه مي‌شود.

وزير بهداشت با تاكيد بر لزوم نظارت بيشتر معاونت درمان براي مراقبت از اجراي طرح تحول در عين حال گفت: بيمه‌ها بايد در اين بخش نقش خودشان را ايفا كنند و در صورت عدم همكاري بيمه‌ها دولت در اين باره چاره انديشي كند.

هاشمي با اشاره به گذشت بيش از ۷ ماه از سال جاري و اينكه در اين مدت وزارت بهداشت تنها ۶ درصد از طلب خود از بيمه‌ها را دريافت كرده ، تصريح كرد: اين وضعيت قانونا و شرعاًٌ قابل قبول نيست به ويژه در جايي كه كارگران حق بيمه خود را پرداخت مي‌كنند.

وي اظهار كرد: اگر قانون به اجرا درآيد بايد كساني كه وظيفه خود را به خوبي انجام نمي‌دهند توبيخ شوند زيرا نمي‌توان بخش بهداشت و درمان كشور را فلج كرد.

وزير بهداشت با بيان اين كه طرح تحول سلامت تاكنون خوب پيش رفته است، گفت: با اجراي اين طرح تعداد مراجعان به مراكز درماني بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته و اين افراد كساني هستند كه در گذشته به علت ناتواني مالي از بسياري از خدمات درماني محروم مانده‌اند.

وي اظهار اميدواري كرد: افرادي كه براي ادامه اجراي اين طرح موانع ايجاد مي‌كنند مشكلاتشان حل شده و انصافشان بيشتر شود.

وزير بهداشت در پايان با تاكيد بر لزوم توجه جدي به مسئله مرگ مادر، نوزاد و كودك گفت: گرچه وضعيت ايران نسبت به كشورهاي همسايه بهتر است، اما وضعيت كنوني براي ما مطلوب نيست و بايد نسبت به مرگ مادر، نوزاد و كودك حساسيت بيشتري به خرج داد و از كساني كه در اين زمينه كوتاهي مي‌كنند نبايد گذشت.

وي با تاكيد بر اينكه مرگ مادران را شخصاً دنبال مي‌كنم تاكيد كرد: توجه و حساسيت نسبت به اين امر بايد از رأس كادر درماني در بيمارستان‌ها، مراكز درماني و دانشگاه‌ها آغاز شود.