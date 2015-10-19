حسابرسی شهرداری پرونده منافع همه مردم شهر تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صحن غیرعلنی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نظریاتی که حسابرس بعد از بررسی صورت های مالی شرکت ها ارائه می دهد توضیح داد: در صورتی که از نظر حسابرس صورت های مالی یک شرکت «مطلوب» و یا «مشروط» باشد؛ نتیجه حسابرسی قابل قبول است اما اگر حسابرس «مردود» و یا «عدم اظهار» نظر را ارائه کند یعنی نتیجه حسابرسی غیر قابل قبول است.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد:‌ اهمیت بندهای حسابرسی تعیین کننده نظریه نهایی حسابرس است. به این معنی که اگر حتی یک بند گزارش حسابرسی تاثیر بسیار زیادی بر حسابهای مالی شرکت داشته باشد؛ ممکن است آن شرکت «مردود» شود و از آن بدتر ممکن است حسابرس مهر «عدم اظهار نظر» را بر گزارش بزند و این بدترین نتیجه ای است که حسابرسی یک شرکت می تواند داشته باشد.



وی تصریح کرد:‌ وقتی نتیجه حسابرسی عدم اظهار نظر است یعنی شفافیت مالی وجود ندارد و مدیران اسناد و مدارک لازم را برای بررسی ارائه نمی کنند و این برای مدیران ارشد شهرداری تهران و شورا علامت بسیار بدی است که امیدواریم تجدید نظر صورت گیرد.