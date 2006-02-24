مدارس ديني انگلستان آموزه هاي اديان مختلف را تدريس مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از رويترز، مدارس ديني انگلستان از اين پس علاوه بر آموزش دين مورد نظر خود، در راستاي وسعت بخشيدن به درك ديني و مبارزه با تعصب اقدام به ارائه تعاليم اديان مختلف خواهند كرد.

رهبران كليساي انگليكن، كاتوليك، متوديست، مسلمان، هندو، سيك، يهودي و بودايي اين توافقنامه را روز چهارشنبه سوم اسفند ماه امضا كردند.

سال گذشته ديويد بل، رئيس سازمان نظارت بر استانداردهاي آموزشي گفته بود مدارس ديني كه يك سوم از 22 هزار مدرسه انگلستان را تشكيل مي دهند، در راستاي گسترش درك دانش آموزان خود از ديگر اديان، ناكام عمل كرده اند.

وزارت آموزش انگلستان و رهبران ديني در يك بيانيه مشترك اظهار داشتند كه خود را نسبت به توسعه برنامه آموزشي ديني متعهد مي دانند.

در اين بيانيه آمده است: ما اعتقاد داريم مدارس ديني نبايد تنها دين خود را تدريس كنند، بلكه بايد درباره اصول مسلم اديان ديگر نيز به دانش آموزان آگاهي لازم را ارائه دهند. آموزش تعاليم ديني اديان مختلف درك دانش آموز را از ديدگاه هاي جهاني بسط داده و به مبارزه با تعصب كمك مي كند.

بيانيه وزارت آموزش و رهبران ديني انگلستان اضافه كرده است: احترام، حساسيت نسبت به اعتقادات پيروان اديان ديگر را نيز به همراه دارد.

اگر چه تاكنون مدارس ديني انگلستان برخي از ابعاد ديگر اديان را نيز تدريس مي كردند، اما برنامه اي رسمي براي اين اقدام وجود نداشت.