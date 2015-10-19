آموزش، کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش در مراسم اختتامیه نمایشگاه کتابی که به مناسبت روز جهانی کودک و محیط زیست در اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران برگزار شده بود، ضمن بازدید از کتابخانه تخصصی محیط زیست با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اینکه این کتابخانه می تواند مرجع خوبی برای علاقه مندان به محیط زیست، دانشجویان، متخصصان و تشکل های مردمی باشد، افزود: امیدواریم با افزایش استفاده از این منابع تخصصی ارزشمند شاهد ارتقاء دانش زیست محیطی جامعه باشیم.

وی با برشمردن مشکلات زیست محیطی به تشریح فعالیت های دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان و اقدامات انجام شده جهت توانمندسازی کارشناسان ، محیط بانان و تشکل های مردمی پرداخت و اظهار داشت: گام اول را برای آموزش همگانی ، القاء دانش و امید و نشاط در جامعه ، باید با توانمندسازی خودمان شروع کنیم.

درویش آموزش را کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی دانست و تصریح کرد: در ۲ سال گذشته تعداد تشکل های مردم نهاد افزایش یافته است ضمن اینکه با تشکیل شبکه تشکل های استانی همگرایی و تعامل و پویایی بیشتری را شاهد هستیم و همچنین امیدواریم با حمایت و همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران تا سال آینده ۴۰ مدرسه دیگر به مدارس جامع زیست محیطی اضافه شود .

گفتنی است در پایان این جلسه اکرم رضاخو بعنوان مسئول آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست شهر تهران معرفی شد.