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۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶

درویش عنوان کرد:

آموزش، کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی

آموزش، کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی

مدیر کل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست گفت: آموزش کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش در مراسم اختتامیه نمایشگاه کتابی که به مناسبت روز جهانی کودک و محیط زیست در اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران برگزار شده بود، ضمن بازدید از کتابخانه تخصصی محیط زیست با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد. 

وی در این دیدار با اشاره به اینکه این کتابخانه می تواند مرجع خوبی برای علاقه مندان به محیط زیست، دانشجویان، متخصصان و تشکل های مردمی باشد، افزود: امیدواریم با افزایش استفاده از این منابع تخصصی ارزشمند شاهد ارتقاء دانش زیست محیطی جامعه باشیم.

وی با برشمردن مشکلات زیست محیطی به تشریح فعالیت های دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان و اقدامات انجام شده جهت توانمندسازی کارشناسان ، محیط بانان و تشکل های مردمی پرداخت و اظهار داشت: گام اول را برای آموزش همگانی ، القاء دانش  و امید و نشاط در جامعه ، باید با توانمندسازی خودمان شروع کنیم. 

درویش آموزش را کلید اصلی حل مشکلات زیست محیطی  دانست و تصریح کرد: در ۲ سال گذشته تعداد تشکل های مردم نهاد افزایش یافته است ضمن اینکه با تشکیل شبکه تشکل های استانی همگرایی و تعامل و پویایی بیشتری را شاهد هستیم و همچنین امیدواریم با حمایت و همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران تا سال آینده ۴۰ مدرسه دیگر به مدارس جامع زیست محیطی اضافه شود . 

گفتنی است در پایان این جلسه اکرم رضاخو  بعنوان مسئول آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست شهر تهران معرفی شد.

کد مطلب 2944891

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