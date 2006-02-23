توهين و تخريب از نشانه هاي قطعي سقوط نظام استكباري است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر احمدي نژاد بامداد امروز پنج شنبه درجمع علما ، روحانيون وائمه جمعه استان چهارمحال و بختياري با تاكيد بر اينكه ترويج فرهنگ ديني بايد در مجموعه وظايف دولت قرار بگيرد، گفت: دولت در اين زمينه تمام تلاش خود را بكار گرفته و تغيير مسير را آغاز كرده است و در لايحه بودجه سال 85 بسياري از جهت گيري هاي كلي بازنگري شده است.

رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد كه دولت بتواند طي سالهاي آينده با توجه به مسائل زيربنايي و اجراي طرحهاي عمراني در زمينه امور فرهنگي مشكلات اين بخش را به مرور رفع كند.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه مهمترين وظيفه دولت است و ملت برپايي يك جامعه نمونه اسلامي است تصريح كرد: بايد جامعه الگو به لحاظ نظري ، اخلاقي و فرهنگي براي بشريت ارائه كنيم ، زيرا ملت ها امروز تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي هستند.

رئيس جمهور وظيفه علما، فضلا و روحانيون در اين زمينه را بسيار مهم ارزيابي و خاطرنشان كرد: نظام سلطه جهاني صدها سال است كه براي دور كردن ذهن بشريت از راه سعادت اصلي يعني پيروي از پيامبران و ائمه اطهار (ع) سرمايه گذاري كرده و طرح ريزي نظريه هاي نظم نوين جهاني و پايان تاريخ و صرف صدها ميليارد دلار را با اين هدف انجام داده است.

پيش از سخنان رئيس جمهور ، آيت الله ناصري ، نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهركرد و نماينده ائمه جمعه اين استان برخي از مشكلات فرهنگي استان چهارمحال وبختياري را مطرح كردند.