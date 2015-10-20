به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد غم‌پرور، رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: امسال نیز مطابق سنوات گذشته برنامه‌های مختلفی در حسینیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان از ۲۲ مهر ماه همزمان با شب اول ماه محرم آغاز شده است، تصریح کرد: هر شب برنامه عزاداری در حسینیه اعظم زنجان از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه آغاز و تا ساعت ۲۳ شب ادامه خواهد داشت.

غم‌پرور با اشاره به اینکه در طی این بازه زمانی برنامه‌هایی از قبیل تلاوت قرآن، عزاداری، سخنرانی، ذکر مصیبت، سینه‌زنی، مرثیه سرایی اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه‌ها با حضور مداحان و سخنرانان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق برنامه سخنران شش شب نخست ماه محرم حجت‌الاسلام دیرباز از اساتید حوزه و دانشگاه است، گفت: سخنران مراسم شب هفتم ماه محرم آیت‌الله شیخ علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان زنجان، شب هشتم حجت‌الاسلام دیرباز، شب نهم ماه محرم حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و از شب دهم تا سیزدهم نیز حجت‌الاسلام دیرباز سخنران خواهند بود.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه تلاوت قرآن هر شب به عهده مهدی میانداری خواهد بود، گفت: همچنین برنامه ذکر مصیبت نیز هر روز توسط یکی از مداحان شهیر استان شامل مهدی رسولی، سید یوسف شبیری به صورت یک روز در میان خواهد بود.

غم‌پرور با اشاره به اینکه برنامه عزاداری شبانه به صورت یک روز در میان توسط جلیل محمدی و علیرضا بیگدلی انجام خواهد شد، تصریح کرد: همچنین برنامه سینه‌زنی نیز توسط سید محمود حسینی و مرتضی حیدری انجام می‌شود.

وی دیگر برنامه اجرایی در حسینیه اعظم زنجان را مرثیه‌سرایی اعلام کرد و گفت: این برنامه توسط استاد ولی‌الله کلامی و جواد رسولی اجرایی می‌شود.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه طی دهه نخست ماه محرم دو برنامه نیز به صورت ویژه اجرا خواهد شد، تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها صبح روز تاسوعا در قالب برنامه شیرخوارگان از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه با سخنرانی حجت‌الاسلام دیرباز، مرثیه خوانی سید محمود حسینی و مهدی رسولی برگزار می‌شود.

غم‌پرور تصریح کرد: همچنین صبح روز عاشورا نیز مراسم قرائت زیارت عاشورا با مقتل خوانی حجت‌الاسلام دیرباز، قرائت زیارت عاشورا توسط مهدی رسولی و مرثیه خوانی نیز توسط سید محمود حسینی، سید یوسف شبیری، مرتضی حیدری، علیرضا بیگدلی برگزار می‌شود.