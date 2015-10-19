با حقوق های ۱۵ میلیونی درشهرداری مخالفیم/دفاتر پیشخوان تخلف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر لطفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که در زمینه جلب رضایت شهروندان توفیق زیادی کسب نکردیم، اظهار کرد: متأسفانه برخی از تخلفات در برخی از دفاتر پیشخوان شهرداری وجود دارد که ناشی از عدم گزینش در به کارگیری افراد شاغل در دفاتر است.

وی با انتقاد از برخی سوءمدیریت های گذشته در اداره منطقه ثامن، اظهار کرد: در منطقه ثامن، ظلم‌های فراوانی به مردم شده که در مدیریت جدید، این موارد مهار شده است اما برخی موارد وجود دارد که باید برطرف شود.

رئیس کمیسیون امربه‌معروف و نهی از منکر شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی در شهرداری منطقه یک گفت: به دلیل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که یکی از کارمندان در این منطقه انجام داده و لذابه او درخواست بازنشستگی اجباری دادند که پیگیر این موضوع هستیم.

وی به سفرهای خارج از کشور اعضای شورای شهر اشاره و بیان کرد: در خصوص سفرهای خارجی، کمیسیونی با ۱۲ عضو متشکل از پنج عضو شورای شهر و شهرداری مشهد تشکیل شد که افراد برای سفرهای خارجی، باید مصوبه این کمیسیون را اخذ کنند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص حقوق مدیران شهرداری عنوان کرد: برخی از مدیران شهری تا ۱۵ میلیون تومان نیز حقوق می‌گیرند که ما در این حصوص از روز اول گله‌مند بودیم.

وی به حقوق شهردار مشهد نیز اشاره کرد و گفت: اگر حقوق شهردار مشهد ۱۳ میلیون تومان نیز باشد بسیار ایده‌آل است.

دلیلی برای حضور مدیریت شهری در ساختمان های گران قیمت وجود ندارد

وی با بیان این که سال گذشته، قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار کرد: وظایف کمیسیون ویژه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز در شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شد که حاصل آن، شکل گیری شوراهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در مجموعه‌های شهرداری بود.

وی با بیان این که عملیات اجرایی باغ‌ موزه دفاع مقدس پس از ۱۸ سال آغاز شد، ادامه داد: در موضوع جهاد و شهادت، شاهد آغاز به کار معراج شهدای انقلاب اسلامی بعد از دو دهه بودیم.

رئیس کمیسیون امربه‌معروف و نهی از منکر شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اشتغال ۲۷۰ فرزند شهید در شهرداری مشهد، خاطرنشان کرد: متأسفانه این افراد ناشناس بودند که پس از شناسایی، نخستین همایش ایثارگران شهرداری مشهد برگزار شد.

وی افزود: تفکیک محل فعالیت ۹۰ درصد آقایان و خانم‌ها در شهرداری و شورای شهر مشهد نیز در راستای گسترش عفاف و حجاب انجام‌ شده است.

عضو شورای اسلامی مشهد مقدس با تأکید بر این که اگر مدیریت جهادی به فرهنگ اداری کشور وارد شود، هیچ تحریمی بر ما تأثیرگذار نخواهد بود، عنوان کرد: امروز بخشی از مدیریت‌های شهرداری در ساختمان های آلتون و زیست خاور مستقر هستند که با توجه به گران قیمت بودن این دو ساختمان، دلیلی برای حضور این مدیریت ها در این ساختمان‌ها وجود ندارد.

وی با بیان این که مدیریت هزینه ها باید یکی از موضوعات مهم در مدیریت شهری باشد، گفت: من با حضور اعضای شورای شهر در ساختمان تالار شهر نیز مخالف هستم.