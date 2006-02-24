80 درصد خودروهاي تهران آلايندگي بيش از حد مجاز دارند

محمدرضا اميري صفت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از مجموع 25 هزار و 746 دستگاه خودرو كه طي يك ماه اخير به مراكز معاينه فني مراجعه كرده اند ، 12 هزار و 221 دستگاه خودرو نياز به مراجعه مجدد پيدا كرده اند.

وي در عين حال تصريح كرد: در نهايت 99 درصد خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني طي يك ماهه گذشته موفق به اخذ برگه معاينه فني خودرو شده اند.

اميري صفت افزود: در بهمن امسال 10 هزار و 457 دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر به مراكز معاينه فني مراجعه كرده اند.

وي تصريح كرد: آمارها نشان مي دهد 80 درصد خودروهايي كه در تهران تردد مي كنند در سيستم سوخت و احتراق خود دچار نقص فني بوده و آلايندگي بيش از حد مجاز دارند.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودرو ، بالا بودن ميزان گازهاي آلاينده خروجي از خودروها را عامل رد شدن 46 درصد خودروها در مرحله اول دانست و اظهار داشت: 22 درصد خودروها به دليل عيوب ظاهري ، 14 درصد به دليل عدم همراستايي محورها ، 10 درصد به دليل نقص در سيستم ترمز و 4 درصد نيز به دليل عيوب در كمك فنرها نياز به مراجعه مجدد پيدا كرده اند.