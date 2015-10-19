تداوم صدرنشینی فجر و پیروزی پیکان برابر خیبر/ شکست مس در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری ۱۰ دیدار پیگیری شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم صدرنشین فجرسپاسی برابر پارسه به پیروزی رسید تا به صدرنشینی خود ادامه دهد.

تیم پیکان نیز که در تلاش برای کم کردن فاصله اش با صدر جدول است در دیداری پرگل برابر خیبر خرم آباد به برتری رسید تا همچنان به دیدارهای آینده و رسیدن به صدر جدول امیدوار باشد.

نتایج دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:



* خونه به خونه یک - فولاد یزد یک

* فجرسپاسی شیراز ۲ - پارسه صفر

* گیتی‌پسند اصفهان یک - نفت مسجدسلیمان یک

* داماش گیلان یک - ماشین‌سازی تبریز صفر

* پیکان تهران ۳ - خیبر خرم آباد ۲

* شهرداری اردبیل صفر - مس رفسنجان صفر

* پاس همدان یک - آلومینیوم هرمزگان یک

* مس کرمان صفر - گل گهر سیرجان یک

* ایرانجوان بوشهر ۲ - نساجی مازندران یک

* صنعت نفت آبادان یک - آلومینیوم اراک یک

در پایان مسابقات این هفته تیم فجرسپاسی شیراز با ۲۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پیکان با ۲۴ امتیاز دوم است و خونه به خونه بابل با ۲۱ امتیاز در رده سوم قرار دارد.