نباید داستان تولید پیکان موتور پژو و پژو اتاق پیکان تکرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر در حالی که اخیرا وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و پس از آن، تولید به سمت موتورسیکلت‌های برقی خواهد رفت، معاون شهردار تهران می گوید گرچه ارتقای یک پله ای تولید موتورسیکلت استاندارد در کشور اتفاقی مبارک در صنعت موتورسیکلت سازی است اما به هر جهت موتورسیکلت کاربراتوری نیز انتشار آلایندگی خواهد داشت.

سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه بهتر بود وزارت صنعت و معدن به یکباره تولید موتورسیکلت برقی را در دستور کار قرار دهد و حمایت بیشتری از موتورسیکلت برقی داشته باشد، گفت: موتورسیکلت انژکتوری به شرطی که استانداردهای روز دنیا در ساخت شان رعایت شود و داستان پیکان موتور پژو و پژوی اتاق پیکان تکرار نشود، می تواند در کاهش آسیب های زیست محیطی موتورسیکلت ها نقش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باید تردد موتورسیکلت های بنزینی را در تهران محدود ‌کنیم، تصریح کرد: موتورسیکلت‌ها یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در آلودگی هوای شهر تهران هستند.

به گفته تشکری هاشمی در جایگزینی موتورسیکلت های برقی که شهرداری تهران پیگیر آن است، بحث عرضه و تقاضا و حمایت های مالی مطرح است چرا که قصد داریم موتورها با کیفیت و به موقع به دست مردم برسد.

وی تاکید کرد: عده ای تصور می کنند که شهرداری می خواهد موتورهای برقی را به مردم بفروشد، در صورتی که این‌گونه نیست و شهرداری تهران برای جایگزینی موتورهای برقی با موتورهای بنزینی تنها نقش تسهیلگر را بر عهده دارد و خدمات پس از فروش و همچنین ضمانت های لازم را مردم باید از شرکت هایی که عرضه کننده این موتورها هستند درخواست کنند. در عین حال انتظار می رود وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز به جای تاکید بر ارتقای یک پله ای صنعت موتور سیکلت سازی و تولید موتور سیکلت انژکتوری به یکباره با دو پله ترقی به فن اوری برقی روی آورده و تولید موتور سیکلت برقی را در کشور آغاز کند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: اکنون موتورسیکلت های شهر تهران روزانه حدود 16 میلیون کیلومتر در تهران پیمایش دارند که این میزان پیمایش منجر به تولید و تزریق روزانه 380 تن آلودگی در هوای شهر می شود.

به گفته معاون شهردار تهران وقتی 95 درصد موتورسیکلت­ های موجود در شهر تهران را موتورسیکلت­ های کاربراتوری تشکیل می ­دهند، میزان انتشار آلاینده ­های مونوکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق در مقایسه با سایر آلاینده ها بیشتر است. همین امر سبب شده موتورسیکلت­ ها 39 درصد از ترکیبات آلی فرار، 19درصد از مونوکسید کربن و 14درصد از ذرات معلق روزانه تولیدی ناشی از تردد وسایل نقلیه در شهر تهران را تولید کنند که این آمار نشان دهنده سهم قابل توجهی در تولید آلاینده در شهر تهران است.