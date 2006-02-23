دور دوم مسابقات كشتي جام تختي برگزار شد

به گزارش خبرنگار"مهر" دور دوم مسابقات كشتي آزاد جام تختي در اوزان 55 و 96 كيلوگرم دنبال شد كه در پايان اين رقابت ها اين نتايج بدست آمد :



دور دوم 55 كيلوگرم :

مصطفي رضايي فر از ايران 1- تقي داداشي از ايران 7

علي اصغر سليماني از ايران 4- نصير عبدالله اف از روسيه 1

ناكامووا هيدوثي از ژاپن 5 - واهال سيمونيال از ارمنستان 7

رويال اسماعيل اف از آذربايجان صفر - هادي حاجيان از ايران 1

جون هيون گوگ از كره شماي 1- مسعود اسماعيل پور از ايران 2

آرش فيض صري از ايران 1- يوسف رشيد اف از روسيه 3

بابك نورزاد از ايران صفر - رنه مونترو از كوبا 1

محمد رضايي از ايران 2 - فريد دژم فو از ايران صفر



دور دوم 96 كيلوگرم :

هادي جانبازي از ايران 1 - محمد حسين خالقي از ايران 3

مجيد عثمان از پاكستان صفر - ياسر فرباني از ايران 5

ميچل باتيستا از كوبا 6 - جعفر شمس از ايران صفر

اولگ دوراچنكوف از اوكراين 1 - جعفر دليري از ايران 7

محمد صادق زاده از ايران 5- سليم خان ماگمدوف عليف از روسيه 3

امين مرداني از ايران 4- شهاب قرباني از ايران صفر

اباذر اسلامي از ايران 3- يووهان دوخين از اوكراين 1

سعيد اميري از ايران 3- كميل قاسمي از ايران صفر.

لازم به ذكر است تيم عراق به دليل ممانعت نيروهاي آمريكايي از ورود آنان به خاك ايران هنوزنتوانسته اند خود را به محل برگزاري رقابتها برسانند و درحال حاضرتنها مربي و داوران اين تيم وارد كشورشده اند.

اين گزارش مي افزايد هم اكنون دور دوم وزن 66 كيلوگرم درجريان است.