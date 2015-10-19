آخرین وضعیت مفقودان فاجعه منا/انجام آزمایش DNA از بستگان مفقودان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی در اولین نشست خبری خود پس از بازگشت به کشور در مورد فاجعه منا افزود: از میان ۴۵۰ زائری که در مکه توسط سعودی ها دفن شده بودند در نهایت ۲۹ زائر ایرانی شناسایی شد که اسامی ۱۳ زائر هم برای ما و هم برای سعودی ها کاملا مشخص است، اما اسامی ۱۲ زائر برای ما مشخص است ولی برای دولت عربستان خیر. به همین دلیل در جلسات هفتگی که با مسئولان عربستان برگزار می شود قرار است ۲۹ جسد جان باختگان تعیین تکلیف شود و همچنین از ۳۶ زائری که همچنان مفقود هستند و هیچ اطلاعی از آنها نداریم اطلاعات به دست آوریم.

وی در مورد احتمال ربوده شدن برخی از مفقودین اظهار داشت: هرگونه دستگیری باید بر اساس ضوابط بین المللی به کنسولگری ایران اطلاع داده شود اما تا این لحظه گزارشی در مورد ربوده شدن زائران ایرانی اعلام نشده است.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت ۵ نفر از پزشکی قانونی کشور برای تشخیص هویت ۲۹ جان باخته ای که در عربستان دفن شده اند اعزام می شوند.

اوحدی با تاکید بر اینکه در این کمیته مشترک هرگونه دسترسی برای یافتن جان باختگان مفقود به ایران اعلام شده است گفت: امروز نیز این جلسه در عربستان برگزار شده که بنده نیز تلفنی با آنها در ارتباط بودم.

وی گفت: ویزای افرادی که از پزشکی قانونی قرار است به عربستان بروند هنوز صادر نشده اما صحبت های لازم انجام شده و طی روزهای آینده این اتفاق می افتد.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت آزمایش DNAبا همکاری بستگان ۱۲ جان باخته دفن شده در عربستان و همچنین ۳۶ مفقود انحام و اطلاعات جمع آوری شده که همراه افراد پزشک قانونی برای تشخیص هویت جان باختگان به عربستان برده می شوند.

اوحدی گفت: بنده برای انجام هماهنگی با پزشکی قانونی و تشخیص هویت نیروی انتظامی به ایران آمده ام و تاکنون سه جلسه با این سازمانها برگزار شده و تقاضای دریافت ویزا نیز از سفارت عربستان داشته ام که با آن موافقت شده و طی چند روز آینده مجددا به عربستان برای پیگیری وضعیت ۳۶ مفقود می روم.

وی با اشاره به اینکه دو گروه تفحص همچنان در مکه هستند و ویزای آنها تا ۲۰ محرم اعتبار دارد بنابراین این افراد عملیات جستجوی خود را برای یافتن جان باختگان مفقود ادامه می دهند.

اوحدی با بیان اینکه تنها کشوری هستیم که توانستیم اجساد جان باختگانمان را تحویل بگیریم، گفت: در مجموع ۳۹۹ جسد جان باختگان به کشور منتقل و ۳۶ نفر نیز مفقود هستند.

طرف مقابل خطای بزرگ خود را پذیرفته/ فعلا صحبتی از دیه نیست

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد پرداخت دیه از سوی دولت عربستان به جان باختگان ایرانی گفت: در جلساتی که تا به امروز با مسئولان عربستان برگزار شده آنها پذیرفته اند که خطای بزرگی صورت گرفته و کمیته ای برای بررسی جزئیات حادثه تشکیل شده و فعلا صحبتی از پرداخت دیه نیست.

اوحدی در مورد اینکه دولت عربستان زائران ایرانی را مقصر می داند گفت: تا به امروز در هیچ جایی و در هیچ ملاقاتی مقامات رسمی عربستان این جسارت را نکرده اند که بگویند زائران ایرانی مقصر این حادثه هستند.

به گفته وی از میان ۴۵۵ کاروان زائران ایرانی ۴۲۱ کاروان ما از مسیرهای اصلی و فقط ۳۴ کاروان از خیابان ۲۰۴ فرعی برای رفتن به جمرات حضور داشتند که پلیس مسیر دسترسی آنها را بست و اجازه نداد زائران ما وارد خیابان اصلی که همیشه زائران ما از آن عبور می کردند، بروند.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: تا این لحظه دولت عربستان پذیرفته که اشتباه فاحشی انجام داده و آشفتگی مدیریت هیچ توجیهی ندارد و تاخیر در خدمات و امدادرسانی نیز قابل بحث است.

اوحدی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در آسیب شناسی حج توسط سازمان و مرکز پزشکی تاکید کردند گفت: امروز دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتیم که ایشان نیز اعلام کردند جدا از این حادثه آسیب شناسی نیز توسط این سازمان انجام شود.

وی گفت: پس از آسیب شناسی، راهکارهایی را نیز برای سالهای آینده خواهیم داشت به طوری که اگر یاوران امداد را علاوه بر یاوران حج طراحی کنیم بسیار مناسب خواهد بود.

اعزام گروه های حقیقت یاب به استان ها

رئیس سازمان حج و زیارت از جمع آوری مستندات حقوقی از فاجعه منا خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر کمیته ای تشکیل شده و ستاد بحران در این کمیته مستندسازی انجام می‌دهد؛ با بیش از ۱۲ کاروان تاکنون مصاحبه شده و همچنین صحبت های افرادی که در صحنه حضور داشتند درج شده است و علاوه بر این چندین گروه حقیقت یاب نیز از سوی سازمان حج به استانها اعزام شده اند.

تا این لحظه از رکن آبادی اطلاع جدیدی نداریم

اوحدی در مورد آخرین وضعیت رکن آبادی نیز گفت: تا این لحظه اطلاعی از وی نداریم و قطعا یکی از مطالبات اصلی ما همراه با ۳۶ نفر مفقود، یافتن آقایان رکن آبادی، فولادگر و مقدم است که به شدت پیگیر این موضوع هستیم که اسامی، عکس و پاس آنها را به کمیته مشترک در دولت عربستان اطلاع داده ایم که امیدواریم هر چه سریعتر وضعیت آنها مشخص شود.

وی گفت: در میان اجساد جان باختگان ۵ نفر از آزادگان نیز بودند که دولت عربستان متعهد شده که بر اساس تصمیم خانواده جان باختگانی که در مکه دفن شده اند عمل کند.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تاکنون خانواده ۶ نفر از جان باختگان رسما اعلام کرده اند که پیکر جان باخته خود را در مکه دفن کنند و در این هفته نیز تعدادی اعلام خواهند کرد.

به گفته وی بر اساس اعلام مقامات عربستان ۷ هزار و ۴۰۰ نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند که البته با توجه به عمق فاجعه به مرز ۸ هزار نفر می رسد، به طوری که بیش از ۵ هزار جان باخته در ۱۵ ردیف عرضی و ۴۰۰ متر طول در مقبره الشهدا و ۹۰۰ نفر نیز در شرق عرفات دفن شده اند و در حال حاضر نیز تعدادی در سردخانه ها هستند.