جایگاه تیم ها در جدول لیگ تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازی فردا(سه شنبه) دومین بازی سپاهان بعد از تعطیلات لیگ است، اظهار کرد: برای آماده بودن در بازی مقابل ملوان، امروز نیز تمرینات تیم را دنبال کردیم.

وی افزود: علی رغم کسب نتایج قابل قبول نتوانستیم آنطور که می خواستیم ظاهر شویم و با نگاهی به جدول لیگ و اختلاف کم امتیازات بین تیم ها، باید منتظر تغییر جایگاه تیم ها در جدول لیگ باشیم.

فرکی با تاکید بر اینکه در بازی فردا(سه شنبه) مقابل ملوان تیمی موفق است که از موقعیت های خود به خوبی استفاده کند، بیان کرد: ملوان نسبت به فصل قبل متفاوت تر ظاهر شده است و تا به امروز نشان داده که از ملوان فصل گذشته بهتر است.

سرمربی سپاهان با اشاره به دو مصدوم در تیم سپاهان تصریح کرد: در بازی فردا دو تیم دنبال کسب سه امتیاز بوده و امیدواریم مصدومان تیم نیز به بازی فردا برسند.